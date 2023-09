Sulinger sichern sich Podiumsplätze

Von: Sylvia Wendt

Sieger der K 3: 1. Fynn Merten, 2. Ole Bobrink, 3. Emma Röper. © Privat

95 Starter beim 34. Jugend-Kart-Slalom der MSG Sulinger Land

Sulingen – „Volles Haus in Sulingen, wir mussten unseren Zeitplan anpassen, da wir mit so einem Ansturm der Teilnehmer nicht gerechnet haben. Gleiches bei den Zuschauern: Die ersten fanden sich schon über eine Stunde vor dem Start der ersten Gruppe auf dem Veranstaltungsgelände ein“, bilanziert Lars Röper, Jugendgruppenleiter der Motorsportgemeinschaft (MSG) Sulinger Land. Teilnehmer aus 14 Ortsclubs gingen in sechs Klassen an den Start den Läufen im Jugend-Kart-Slalom. Und nicht wenige der Podiumsplätze sicherten sich Sulinger Starter.

„An Spannung war die Veranstaltung nicht zu übertreffen, in drei Klassen waren noch begehrte Plätze zu den Endläufen möglich“, freute sich Röper über die sportlichen Ambitionen der Nachwuchsfahrer. Die ersten Drei einer Klasse lösten in Sulingen ihr Ticket zu den Endläufen um die Norddeutschen Meisterschaft und um die Deutsche Meisterschaft.

„An Spannung nicht zu übertreffen“

In der K1 gab es einen Heimlaufsieg für Jarne Bornemann – der ihm den Vizemeistertitel in der K1 bescherte und somit das Ticket zu den Endläufen. Lokalmatador Meilo Hillmann wurde ganz starker Zweiter.

Auch in der K2 ging der Sieg an einen Fahrer der MSG Sulinger Land: Leon Wespa lieferte sich dafür einen spannenden Kampf mit seinem Clubkameraden Mats Röper. Mats reichte dieser zweite Platz, um sich den Titel des Vizemeisters in der K2 zu sichern. Neben Jarne Bornemann fährt damit auch Mats zum Norddeutschen Endlauf in den Großraum Berlin und kämpft am 21. und 22. Oktober um die Deutsche Meisterschaft auf dem Nürburgring.

Sieger der K1: 1. Jarne Bornemann, 2. Meilo Hillmann, 3. Josef Besselmann. © Privat

Die Klasse 3 ist stark umkämpft und ganz vorne mit dabei: die Starter der MSG. Ole Bobrink und Emma Röper behielten die Nerven und fuhren mit Platz 2 (Ole) und Platz 3 (Emma) die nächsten Podiumsplätze für die Gastgeber ein.

In der sehr starken Konkurrenz der K4 trumpfte Taylor Ripke mächtig auf, sicherte sich Platz 2 – und damit seinen allerersten Podiumsplatz. „Und das bei seinem Heimrennen, das war etwas ganz Besonders“, freut sich Lars Röper.

In der Altersklasse K5 war kein Sulinger Fahrer vertreten, den Sieg holte sich Jakob Döpker vom MSC Schüttorf.

„Großes Klassentreffen“ in der Klasse 6

In der K6 wiederum kam es zum „großen Klassentreffen“. Hier gingen namhafte Starter ins Rennen, es war mit 26 Teilnehmern die am stärksten besetzte Klasse. „Anreisewege aus Braunschweig, Osnabrück oder Wilhelmshaven schreckten nicht ab – man wollte dabei sein, ein regelrechter K6 Boom“, freuen sich die Veranstalter der MSG.

Sieger der K2: 1. Leon Wespa, 2. Mats Röper, 3. Joshua Gronert. © Privat

Die Stimmung sei spitzenmäßig bei allen Beteiligten gewesen, heißt es in einer Mitteilung der MSG. Etliche Fahrerinnen und Fahrer haben ihren Start auch in 2024 bereits angekündigt. „Das mag vielleicht auch daran liegen, dass der ein oder andere sich im Gesamtklassement den jungen Wilden aus K1 bis K5 geschlagen geben musste“, erklärt Jugendgruppenleiter Röper amüsiert. „Nächstes Jahr komme ich besser und intensiver vorbereitet“, habe mancher verlauten lassen.

Sieger der K4: 1. Keanu Kaja, 2. Taylor Ripke, 3. Maximilian Kugler. © Privat

Bester Fahrer aus dem Sulinger Land wurde der Siedenburger Oliver Runge auf Platz 3. Den Sieg holte sich Florian Ahner vom AMC Asendorf. „Wir freuen uns jetzt schon auf die 35. Auflage im nächsten Jahr. Über 20 Jahre findet das Training der Jugendgruppe und die Veranstaltungen auf dem Gelände der Spedition Wortmann statt“, dankt die MSG Sulinger Land im ADAC für die stete Unterstützung. sis/r.