Im Sulinger Osten: Fahranfänger crasht in Glaswand

16.000 Euro Sachschaden

+ © Schlotmann Der Opel Corsa krachte gegen die gläserne Außenwand der TÜV-Prüfstelle. © Schlotmann

Sulingen - Nächtlicher Besuch an der TÜV-Station am Autohaus Sulingen: Ein 18-jähriger Sulinger krachte am Freitag gegen 23.15 Uhr mit seinem Opel Corsa gegen die gläserne Außenwand der Prüfstelle an der Nienburger Straße. Das Glas zerbrach.