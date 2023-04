Sulinger Muslime berichten: Der Ramadan ist eine besondere Zeit

Ramadan

Über ihre Erfahrungen mit dem Fastenmonat Ramadan berichten aus der Moscheegemeinde Birol Kayrancioglu, Ramazan Taspinar, Imam Hamdullah Demir, Süleyman Özenirler, Müjgan Özenirler, zuständig für die Buchhaltung der Gemeinde, Sevgi Kayrancioglu, Vorsitzende der Frauengruppe und Kadriyi Durmos, Vorsitzende der Jugendgruppe (von links).

Sulingen – Am 23. März begann in diesem Jahr für Menschen muslimischen Glaubens der Fastenmonat Ramadan. Der Begriff ist vielen Menschen geläufig, aber was genau verbirgt sich eigentlich dahinter? Auskunft geben Angehörige der Sulinger DITIB Türkisch-Islamischen Gemeinde.

Der Tag beginnt in diesem Monat bereits morgens um 4 Uhr mit dem Frühstück, verrät Kadriyi Durmos, die Vorsitzende der Jugendgruppe der Gemeinde: „Das ist die letzte Gelegenheit zum Essen und Trinken.“ Mit dem Morgengebet um 5 Uhr beginnt dann das Fasten für den Tag. „Manche legen sich dann wieder in und schlafen, andere gehen zur Arbeit.“ Um 12 Uhr gibt es eine Lesung aus dem Koran von Imam Hamdullah Demir, die die Gläubigen entweder vor Ort in der Moschee an der Lindenstraße oder per Übertragung verfolgen. Mit dem Fastenbrechen nach dem Abendgebet gegen 20 Uhr endet dann der Verzicht für den Tag – traditionell mit dem Verzehr eines Glases Wasser und einer Dattel.

Aber knurrt dann nicht der Magen den ganzen Tag über? „Der Magen bleibt ja nicht leer“, lacht Durmos. Gegessen wird weiterhin, wenn auch zu anderen Zeiten als sonst. „Der Prophet hat gesagt, dass Fasten zur Gesundheit führt“, ergänzt Demir, und auch von Ärzten werde das Fasten empfohlen. Außerdem: Auch das Christentum und das Judentum kennen Zeiten, in denen bewusst gefastet wird.

Letztlich geht es aber nicht um Hunger, betont Durmos: „Man denkt nichts ans Essen, sondern fokussiert sich mehr auf sich selbst. Man entwickelt sich spirituell weiter, weil der Kopf freier ist.“ So gebe es den Freiraum, um darüber nachzudenken, warum eigentlich gefastet wird: „Man wird dankbarer, schätzt mehr, was man zur Verfügung hat, und entwickelt mehr Empathie für andere Menschen.“ Oft habe sie von anderen schon gehört: „Tagsüber fastet ihr, und abends gönnt ihr euch!“ Tatsächlich werde man aber dankbarer und esse bewusster, zudem werde in dieser Zeit viel an Bedürftige gespendet, beispielsweise für die Erdbebenopfer in der Türkei und Syrien.

Eine Sache des Kopfes ist es auch für den Imam, denn „die Pflicht zu fasten hat eine höhere Priorität, deswegen steht das an erster Stelle. Es geht nicht um Hunger und Durst ohne Sinn, sondern darum, die eigenen Gelüste unter Kontrolle zu halten, die Selbstdisziplin zu stärken und geduldiger zu werden.“ Ohnehin dürfen nur Menschen fasten, die gesundheitlich stabil sind, und „wenn die Gesundheit gefährdet ist, sollen die Menschen essen.“

Weil jedes Jahr gefastet wird, ist laut Durmos auch keine besondere Vorbereitung darauf nötig. Es werden allerdings mehr Lebensmittel als sonst eingekauft, berichtet sie, denn „man lädt mehr Besuch ein, um gemeinsam zu essen und das Essen zu teilen.“ Typisch für den Speiseplan im Ramadan sind Datteln in vielen Variationen, ob gefüllt oder in Schokolade gehüllt, und anders als in den übrigen Monaten gibt es auch immer ein Dessert, beispielsweise Baklava oder Güllaç, eine sehr leichte Süßspeise speziell für die Fastenzeit. „Deswegen freuen wir uns immer auf Ramadan, weil es ein besonderer Monat ist und wir die Zeit genießen.“

Das Fasten wird mittlerweile auch von nicht-muslimischen Bekannten und Arbeitskollegen weithin akzeptiert und respektiert, weiß Durmos, und auch Arbeitgeber nehmen oft Rücksicht darauf.