Sulinger Modellschiffer fahren bald in neuen Gewässern

Von: Harald Bartels

Teilen

Mit Modellbooten im Freizeitbad Sulingen: Fritz Renzelmann (1. Vorsitzender MSC Sperber), Bürgermeister Patrick Bade, Organisator Stefan Hein und 2. Vorsitzender Volker Schwenker (von links). © Bartels

Sulingen – „Die Schiffe sind echt geil!“ So äußerte am Montag ein junger Badegast im Freizeitbad Sulingen seine Begeisterung, als Vertreter des Modellsportclubs (MSC Sperber Sulingen gemeinsam mit Bürgermeister Patrick Bade für das Schaufahren des Vereins im Rahmen des Sulinger Herbstfestes am Sonntag, 8. Oktober, warben.

Die Reaktion des Jungen ist auch genau das, was die Modellschiffer mit der Veranstaltung erreichen wollen, verrät Stefan Hein als Organisator des Schaufahrens: Menschen für „dieses schöne Hobby“ begeistern.

Anfang des Jahres habe er zusammen mit Volker Schwenker, 2. Vorsitzender des MSC, die Idee gehabt, auch einmal ein Schaufahren mit Schiffsausstellung in Sulingen auszurichten. Die Heimat der Modellschiffer ist eigentlich der Stadtsee, doch für eine Veranstaltung mit hoffentlich vielen Zuschauern bietet er nicht die nötigen Voraussetzungen. In den Blick als Schauplatz rückte stattdessen das Freizeitbad am Promenadenweg nach Abschluss der Freibadsaison: Entsprechend nahm Stefan Hein Kontakt zu Bäderbetriebsleiter Bernhard Ehrich auf, der Sulingens Bürgermeister Patrick Bade in die Gespräche mit einbezog. „Beide standen unserem Ansinnen von Anfang an sehr offen und hilfsbereit gegenüber“, betont er, „ohne deren Unterstützung und die des ganzen Bäderteams hätte das nicht funktioniert.“

„Das Team hat sich gleich bereit erklärt, die notwendige Aufsicht zu führen“, ergänzt Patrick Bade, „wir unterstützen unsere Vereine, im Rahmen unserer Möglichkeiten, wo wir können.“

Mit der Initiative Sulingen nahmen die Verantwortlichen ebenfalls Kontakt auf, um die Veranstaltung zusammenzulegen mit dem Herbstfest: So soll „eine möglichst breite Öffentlichkeit“ erreicht werden.

Am 8. Oktober erwartet die Besucher in der Zeit von 9 bis 18 Uhr ein buntes Programm im Freizeitbad – und das bei freiem Eintritt. Im Vordergrund stehen dabei die Modellschiffe: Der Verein wird seine transportable Hafenanlage im Schwimmbecken aufbauen und seine Schiffe darin fahren lassen: „Es sind Elektroboote in allen Formen und Farben – Uboote, Segelboote, Jachten, Motorboote“, kündigt Volker Schwenker an. Schiffe mit Verbrennungsmotor sind nicht zugelassen. Darüber hinaus werden weitere Schiffe am Beckenrand ausgestellt, und die Mitglieder des MSC beantworten gerne Fragen dazu. Allerdings werden nicht ausschließlich Sulinger Modelle zum Einsatz kommen, denn insgesamt 15 befreundete Modellsportvereine aus dem Raum zwischen Cuxhaven und Nordrhein-Westfalen sind eingeladen, sich am Schaufahren zu beteiligen: „Wir rechnen mit 30 bis 50 Schiffen“, verrät Volker Schwenker.

Wenn das Wetter mitspielt, dürfen sich kleinen Gäste noch auf zwei weitere Attraktionen freuen: Zum einen ist in Planung, dass Modellschiffe fahren, die groß und leistungsstark genug sind, um ein kleines Schlauchboot zu ziehen, in dem Kinder mit Einverständnis der Eltern mitfahren können. Zum anderen verfügt der MSC über kindgerechte Modelle, die von den Gästen unter Aufsicht selbst gesteuert werden können.

Zur Stärkung der Besucher bereiten die Mitglieder der Modellschiff-Sparte mit Unterstützung der Modellflieger die Versorgung mit Gegrilltem, Salaten, Kaffee und Kuchen vor.

Die Vorbereitungen für die Veranstaltung sind nun weitgehend abgeschlossen, sagt Stefan Hein. Einzig die Suche nach Sponsoren für die Veranstaltung gehe noch weiter.