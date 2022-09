Sulinger Lebenshilfe-Kitas laden zum „Tag der offenen Türen“ ein

Hoffen auf viele interessierte Gäste am Sonnabend: Sandra Murza, stellvertretende Leiterin der Kita „Am Nordsee”, Jessica Schuster, Leiterin der Kindertagesstätte „Lindenblüte“, und Valentina Hummel, Leiterin der Kindertagesstätte „Pusteblume“ (von links). © Lebenshilfe / Schlotmann

Sulingen – Die Vorbereitungen sind abgeschlossen: „Jetzt sind wir gespannt, wie unsere Angebote angenommen werden“, sagt Jessica Schuster, Leiterin der Kindertagesstätte „Lindenblüte“ der Lebenshilfe Grafschaft Diepholz in der Sulinger Ortschaft Lindern. Wie die Lindenblüte (11 bis 13.30 Uhr) laden die Lebenshilfe-Kitas „Am Nordsee“ (Lindenstraße 1 A, 12.30 bis 15 Uhr) und Pusteblume (Schwafördener Weg 54 a, 14 bis 16.30 Uhr) für Samstag, 24. September, zum „Tag der offenen Türen“ ein.

Jessica Schuster spricht von einer Premiere. Anlass der Überlegungen einer gemeinsamen Veranstaltung an drei Standorten waren demnach die Planungen der öffentlichen Vorstellung der im August vergangenen Jahres eröffneten Kindertagesstätte „Pusteblume“. Auf ihre Vorstellung mussten die Lebenshilfe-Mitarbeitenden bisher pandemiebedingt verzichten. „Pusteblume“-Leiterin Valentina Hummel: „Wir wollten das aber auf jeden Fall noch nachholen.“ In einer Dienstbesprechung habe man die Idee entwickelt, den „Tag der offenen Tür“ gemeinsam mit der „Lindenblüte“ zu feiern, deren Mitarbeitende in diesem Jahr auf das zehnjährige Bestehen der Einrichtung zurückblicken. „Dass wir an dem Aktionstag aktiv teilnehmen, ist für uns eine Selbstverständlichkeit“, erklärt Angelika Meyer, Leiterin der Kita „Am Nordsee“.

Dass die Kindertagesstätten der Lebenshilfe Grafschaft Diepholz Hand in Hand arbeiten, sei nicht neu, so Jessica Schuster. Während des gemeinsamen „Tages der offenen Türen“ könnten sich die Besucher über die ganze Vielfalt informieren, die die Kindertagesstätten der Lebenshilfe am Standort Sulingen abbilden. Angelika Meyer: „Dass wir zeitlich versetzt unsere Einrichtungen öffnen, kommt also nicht von ungefähr.“

Wert auf Vielfalt habe man auch in der Programmgestaltung gelegt. Jessica Schuster für die Kita „Lindenblüte“: „Wir haben für Samstag viele tolle Angebote vorbereitet.“ Exemplarisch nennt sie die Seifenblasen-Show, die zweimal vorgeführt werde, das Kinderschminken und die Vorstellung des Image-Filmes. Kinder könnten Steine bemalen. Ein Fußpfad werde aufgebaut. Man habe eine Zuckerwatten-Maschine besorgt und heize den Lehm-Backofen an, den die Mitarbeitenden vor zwei Jahren gemeinsam mit den Kindern erstellt hatten. Backen wolle man Muffins und Brot. Zum Brot gebe es selbst gemachten Quark mit Kräutern aus dem Lindenblüten-Garten.

Die Mitarbeitenden der Lebenshilfe-Kita „Am Nordsee“ laden laut Angelika Meyer zum Ponyreiten auf den Ponys des Heilpädagogischen Reitens ein, stellen unter anderem Erzähltheater vor und wollen mit den jüngeren Gästen Steckenpferde basteln. Seifenblasen sollen über das großzügig geschnittene Gelände der Kita ziehen. Die hauseigene Küche steuere selbst gemachte Pizza und selbst gemachte Müsli-Riegel zu der Veranstaltung bei.

Valentina Hummel und die Kolleginnen der Kita „Pusteblume“ am Schwafördener Weg haben den Liedermacher Jürgen Fastje verpflichtet. „Das war eine Idee von den Eltern unserer Kinder“, erklärt die Einrichtungsleiterin. Man biete Kaltgetränke, Kaffee und Waffeln an. Kinderschminken und verschiedene Bastel-Aktionen dürften nicht fehlen. „Wichtig ist uns, wie den Teams der anderen Einrichtungen auch, dass wir uns und unserer Arbeit vorstellen.“

Ob die Lebenshilfe-Einrichtungen für das kommende Jahr erneut gemeinsam zu einem Aktionstag einladen, lassen die Mitarbeiterinnen offen. „Das hängt davon ab, wie die Resonanz in diesem Jahr ist“, sagen sie unisono. „Wir wünschen uns viele Besucher.“