Sulinger Hans-Louis Eichler bekommt zweiten Goldenen Meisterbrief

Von: Andreas Behling

Seinen zweiten Goldenen Meisterbrief erhielt Hans-Louis Eichler im Bremer Rathaus überreicht vom Bürgermeister der Hansestadt, Andreas Bovenschulte (links) und Thomas Kurzke (rechts), Präses der Handwerkskammer Bremen. © Thomas Schütze / Handwerkskammer Bremen

Bremen/Sulingen – Eine Würdigung mit Seltenheitswert wurde vor Kurzem dem Sulinger Hans-Louis Eichler zuteil.

Im Rahmen der Ehrung der Handwerksbesten im Bremer Rathaus erhielt er von Bürgermeister Andreas Bovenschulte und Thomas Kurzke, Präses der Handwerkskammer, den Goldenen Meisterbrief, zur Erinnerung an die 50 Jahre zuvor von ihm erfolgreich abgelegte Meisterprüfung im Gas- und Wasserinstallateur-Handwerk. Das Besondere: Für den heute 80-Jährigen, der bis 2007 Inhaber der Firma Alfred Wenzlau Haustechnik an der Langen Straße war, ist es bereits der zweite Goldene Meisterbrief – den ersten erhielt er in Hannover, wo er im April 1965 Elektroinstallateurmeister geworden war. Damit nicht genug: Im Oktober 1978 bekam Hans-Louis Eichler in Bremen den Meisterbrief als Zentralheizungs- und Lüftungsbauer.

Die Maxime des „Meisters aller Klassen“ ist laut Ehefrau Margret Eichler, die das zum Betrieb gehörende Haushaltswarengeschäft geführt hat: „Ehret das Handwerk, schafft Werte und Freude, sie bleiben ein Leben lang in Erinnerung.“