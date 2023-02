Sulinger Gymnasiasten Finn und Mareike debattieren auf Landesebene

Von: Jan Könemann

Auf nach Lingen: Finn Schünemann und Mareike Liebs haben sich beim Schülerwettbewerb „Jugend debattiert“ für den Landesentscheid qualifiziert. © Könemann

Sulingen – Ein gesellschaftliches Thema, zwei unterschiedliche Positionen, drei Phasen einer Debatte und vier junge Menschen. Das sind die Parameter des Schülerwettbewerbes „Jugend debattiert“, an dem sich seit Jahren auch das Gymnasium Sulingen beteiligt.

Vier Schüler, je zwei für die Pro- und die Contra-Position, diskutieren in drei Abschnitten – freie Redezeit, freie Aussprache und Schlussrunde – zu einem vorgegebenen Thema. Knifflig: Das Los entscheidet darüber, welche Position jeder Einzelne während der Debatte einzunehmen hat und durch das Läuten einer Klingel wird die Zeit der Redebeiträge in den einzelnen Phasen begrenzt. Nach den Kriterien Sachkenntnis, Ausdrucksvermögen, Überzeugungskraft und Gesprächsfähigkeit bewertet eine Jury aus Lehrkräften die Leistungen der Schüler und kürt schlussendlich einen Sieger – je einen für die Klassen 8 bis 10 (Sekundarstufe 1) und die Klassen 11 bis 13 (Sekundarstufe 2).

Einer dieser Sieger ist Finn Schünemann vom Gymnasium Sulingen. „Finn merkt man das Talent mit seinen erst 14 Jahren jetzt schon an“ beschreibt Christian Kramer, Politiklehrer und zuständige Lehrkraft für den Schulwettbewerb „Jugend debattiert“, seinen Schüler. Er hat sich jetzt beim Regionalentscheid in Syke in der Konkurrenz der Klassen acht bis zehn durchgesetzt (wir berichteten). Gewinnen konnte Mareike Liebs, ebenfalls vom Gymnasium Sulingen, in der Sekundarstufe 2 zwar nicht, aber auch sie überzeugte die Jury und landete am Ende auf dem zweiten Platz. Beide haben sich mit ihren Leistungen für den Landesentscheid in Lingen am Dienstag, 14. März, qualifiziert. Die Freunde und Familien seien natürlich „stolz und froh“ über den Erfolg, erzählen beide im Gespräch mit der Mediengruppe Kreiszeitung.

Neuntklässler Finn lebt in Sulingen, spielt gerne Tischtennis und hat bereits Erfahrungen mit verschiedenen Schulwettbewerben, zum Beispiel im Fach Latein. Der Ursprung seines Interesses für das Debattieren liege in der Projektwoche der Schule, in der die Schüler der 9. Klasse auf den Schulentscheid vorbereitet werden. Mareike ist 17 Jahre alt, lebt ebenfalls aus Sulingen und ist aktuell Schülerin der Jahrgangsstufe 12. In ihrer Freizeit ist sie in der Leichtathletik aktiv – sowohl als Sportlerin als auch als Trainerin. Auch sie hat bereits an anderen Schulwettbewerben teilgenommen, ehe Christian Kramer sie auf „Jugend debattiert“ aufmerksam gemacht und von einer Teilnahme überzeugt habe.

Kramer unterrichtet seit 2013 als Lehrkraft für Politik am Gymnasium Sulingen. Mit ihm kam auch die Beteiligung der Schule an diesem Wettbewerb, der vom Schul- bis zum Bundesentscheid reicht. Zum insgesamt vierten Mal qualifizierten sich jetzt Schüler aus Sulingen für den Landesentscheid – weiter ging es bisher noch nicht. Kramer, der seine jungen Debattanten „als moralische Stütze“ zu den Wettbewerben begleite, möchte auch jetzt keinen Druck bei ihnen aufbauen: „Sie sollen einfach etwas für die Zukunft mitnehmen und vor allem Spaß haben.“

Mit dieser Einstellung sind sowohl Finn als auch Mareike bereits in den Regionalentscheid gegangen. „Wir sind da ohne große Erwartungen hingefahren“, sind sich beide einig und schmunzeln. Ohnehin gebe es von Nervosität keine Spur. „Ich habe kein Problem damit, vor Menschen zu reden. Daher war ich auch nicht so nervös“, beschreibt Mareike ihre Gefühle beim Regionalentscheid. Finn schlägt in die gleiche Kerbe: „Nervös war ich eigentlich nicht. Ich dachte: Ich kann eigentlich nur gewinnen.“ Diese Lockerheit wollen sich beide auch für den anstehenden Landesentscheid bewahren.

Doch erst einmal stehe das Vorbereitungsseminar auf dem Programm. Vom 27. Februar bis 1. März werden alle Regionalsieger von Rhetorik-Coaches speziell auf den Landesentscheid vorbereitet und geschult. Im Wissen, dass „die Konkurrenz auch immer stärker wird“, wie Finn vorausblickt, wollen sich die beiden Vertreter des Sulinger Gymnasiums zunächst einmal auf dieses Seminar konzentrieren und „möglichst viel lernen“, fügt Mareike an. Erst danach blicke man weiter.

Angesprochen darauf, welche Position die beiden bei einer Debatte denn generell lieber einnehmen, sind sie sich nicht einig. Mareike schreibt der Pro-Seite „einen gewissen Anreiz“ zu. Man sei ein Stück freier in der eigenen Argumentation. Finn ist anderer Meinung: „Ich finde Contra tendenziell besser. Da kann man besser gegenhalten und auf das Gegenüber eingehen.“ Anschließend herrscht schnell wieder Einigkeit. Überzeugungskraft halten beide für das Wichtigste beim Debattieren. Und, wer weiß: Vielleicht überzeugen sie ja auch die Jury in Lingen.

In diesem Falle stünde im Mai der Bundesentscheid auf dem Plan, teilt Kramer mit. Die Qualifikation für den Landesentscheid sei aber bereits eine Bestätigung dafür, dass sich der Aufwand lohnt. Kramer: „Natürlich ist man stolz, dass das Projekt Früchte trägt und wenn man sieht, wie gut die Schüler debattieren und sich weiterentwickeln.“

Über das Projekt „Jugend debattiert“ Jugend debattiert ist ein Projekt auf Initiative und unter der Schirmherrschaft des Bundespräsidenten. Träger sind die Gemeinnützige Hertie-Stiftung und die Heinz Nixdorf Stiftung in Kooperation mit der Kultusministerkonferenz, den Kultusministerien und den Parlamenten der Länder. Gefördert wird das Projekt vom Bundesministerium für Bildung und Forschung. Über die Ziele heißt es auf der Projekt-Homepage (www.jugend-debattiert.de): „Eine Demokratie braucht Menschen, die kritische Fragen stellen. Menschen, die aufstehen, ihre Meinung sagen und sich mit den Meinungen anderer auseinandersetzen. Menschen, die zuhören und reden können. Menschen, die fair und sachlich debattieren. Deshalb kommt es darauf an, dass jeder schon in der Schule lernt, wie und wozu man debattiert, und regelmäßig übt, auch selbst zu debattieren. ,Jugend debattiert‘ setzt genau hier an – mit einem bundesweiten Wettbewerb für Schülerinnen und Schüler ab Klasse 8 an allgemeinbildenden und berufsbildenden Schulen, mit Unterrichtsreihen, die auf den Wettbewerb vorbereiten und zugleich zeigen, wie vielfältig man Debattierfähigkeiten im Alltag nutzen kann, mit Fortbildungen für Lehrerinnen und Lehrer, in denen die Lehrkräfte selbst das Debattieren trainieren.“