Sulinger Frühlingsfest lockt viele Besucher auf die Lange Straße

Von: Andreas Behling

Eine gefragte Strecke für den Sonntagsspaziergang war die Lange Straße. © Behling

Sulingen – Zwar nicht wirklich Neues, aber viel Bewährtes hatte das Frühlingsfest der Initiative Sulingen mit verkaufsoffenem Sonntag zu bieten – und zog viele Besucher in die Innenstadt.

Während Geschäfte an der Langen Straße mit Aktionen zum entspannten Shopping baten, war in der „Kurzfristfußgängerzone“ für Deftiges und Süßes, aber auch für „Action“ gesorgt: Schülerinnen und Schüler der „Asian Selfdefense Academy“ zeigt beeindruckende Schlag- und Trittkombinationen mit Drehungen in der Luft. Die Sulinger Feuerwehr präsentierte ihren „Fuhrpark“ und schwindelfreie Besucher durften sich im Korb der Drehleiter buchstäblich einen Überblick verschaffen.

Produkte von Klamotten, Taschen, Lederwaren und Co. über Fahrräder und Elektrovehikel, Fenster und Staubsauger bis zur mobilen Sauna in Holzfassoptik wurden feilgeboten. Eine Handvoll örtlicher Vereine und Institutionen stellten ihre Arbeit vor. Die Kleinen hatten Spaß auf Karussells, die Größeren beim Kistenstapeln.

Im Reigen der Produktempfehlungen durften Drahtesel natürlich nicht fehlen. © Behling

Die Feuerwehr bot Gelegenheit, sich mit der Drehleiter einen Überblick zu verschaffen. © Behling

Schülerinnen und Schüler der „Asian Selfdefense Academy“ zeigt beeindruckende Schlag- und Trittkombinationen mit Drehungen in der Luft. © Behling

Mehrere Karussells standen für die kleinen Frühlingsfestbesucher zur Verfügung. © Behling