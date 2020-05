Sulinger Freizeitbad öffnet Samstag: Strenges Hygienekonzept vorgestellt

Zwei Zeitfenster für Badespaß

+ © Harald Bartels Vor dem Saisonstart im Sulinger Freizeitbad: Bürgermeister Dirk Rauschkolb (Mitte) und Bäderbetriebsleiter Bernhard Ehrich (rechts) bei Tobias Garcia (Institut Dr. Nowak), der eine Wasserprobe nimmt. © Harald Bartels

Sulingen – Die Becken sind gefüllt, und nun stehen auch die Rahmenbedingungen fest: Im Freizeitbad in Sulingen beginnt am kommenden Samstag, 30. Mai, die Badesaison. „Es wird ein normaler Badebetrieb in begrenztem Ausmaß“, fasst Bürgermeister Dirk Rauschkolb die Pläne für die Einrichtung am Promenadenweg zusammen.