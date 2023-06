Sulinger Citylauf: Im Laufschritt durch die Innenstadt

Von: Harald Bartels

Wer rennt schneller als der eigene Schatten? Der Start der Männer-Konkurrenz beim Sulinger Citylauf. © Bartels

Das Ziel einer vierstelligen Zahl an Startern wurde zwar nicht erreicht, dennoch waren die Organisatoren des Sulinger Citylaufs mit dessen sechster Auflage total zufrieden. Auch wegen der starken Beteiligung von Kindern. „Das ist wieder eine geile Veranstaltung“, sagte Initiator Christian Jost.

Sulingen – Die letzten Läuferinnen und Läufer waren noch auf Sulingens Straßen unterwegs, da zog Initiator Christian Jost schon zufrieden eine Bilanz des sechsten Citylaufs am Freitag in der Innenstadt: „Das ist wieder eine geile Veranstaltung, es läuft alles rund.“

Das galt auch, obwohl die erhoffte vierstellige Teilnehmerzahl verfehlt wurde: Insgesamt rund 800 Sportler im Alter von drei bis 72 Jahren gingen an den Start. Unter ihnen waren erstmals bei den Erwachsenen auch 37 Walker und Nordic Walker, während 235 Erwachsene beim klassischen Lauf blieben.

Als erste absolvierten die Kinder der Geburtsjahrgänge 2014 und jünger den 1 200 Meter langen Nachwuchskurs. Zu ihnen zählte auch eine Gruppe der Kindertagesstätte „Lindenblüte“ der Lebenshilfe Grafschaft Diepholz aus Lindern: Die Kinder hatten, ebenso wie die städtische Kindertagesstätte „Ratz & Rübe“, eine Trainingsstunde mit Jost absolviert und liefen nun gemeinsam mit „Lindenblüte“-Leiterin Jessica Schuster.

Zum ersten Mal nahm die Grundschule Sulingen am Lauf teil. Bisher sei es schwierig gewesen, weil die Kinder schon für die Sulinger Sportvereine an den Start gegangen seien, berichtete Schulleiter Heiko Reese, aber „es ist eine tolle Veranstaltung für die Kinder, und wir wollen das weiter ausbauen“. Auch so stellte die Schule die drittgrößte Teilnehmergruppe; auf dem zweiten Platz landete die Drei-Freunde-Grundschule Scholen, und das mit 160 Kindern größte Kontingent ging für die Sulinger Carl-Prüter-Schule auf die 1,2 Kilometer lange Strecke.

Die drei Erstplatzierten der Altersgruppe U8 auf dem Podium: Femke Schmidt (Grundschule Scholen), Lotte Diers (TuS Sulingen Kunstturnen) und Mathilda Habighorst (Grundschule Sulingen). © Bartels

Deutlich mehr Weg hatten die Erwachsenen zu bewältigen: Auf die Läufer warteten zwei Runden mit zusammen 5 250 Meter Weg, während die Walker nur eine Runde zurücklegen mussten. Beide Gruppen starteten zeitgleich, und sie hatten es in diesem Jahr nicht nur mit einem veränderten Streckenverlauf zu tun, sondern eine Drohne begleitete die Sportler und sandte ihre Aufnahmen auf einen großen Monitor. Damit dort auch gute Bilder zu sehen waren, forderte Moderator Volker Wall die Teilnehmer auf: „Ihr werdet gefilmt, also lacht auch – und wer es schafft, kann auch winken.“

Von den zahlreichen Zuschauern im Start- / Zielbereich am Froschbrunnen gab es Beifall für alle Starter, und auch entlang der Strecke wurden sie teils energisch angefeuert. Wichtiger als die erzielten Zeiten war jedoch das Dabeisein, Dazu gehörte nach der Siegerehrung auch die Abschlussparty unter freiem Himmel.

Die Sieger in Sulingen Weibl. Jugend (1,2 km) - U8: 1. Lotte Diers 5:55 Minuten, 2. Mathilda Habighorst 6:02, 3. Femke Schmidt 6:05. U10: 1. Lea Bruns 5:22, 2. Emily Schmidt 5:24, 3. Kate Stechmann 5:33. U12: 1. Emily Böhm 5:25, 2. Alma Goette 5:26, 3. Leonie Lowak 5:33. U14: 1. Levke Ostermann 4:53, 2. Maite Plümer 4:57, 3. Lia Chayenne Drewlau 5:05. U16: 1. Lisa Hermjohannes 4:31, 2. Liv Rolfe 4:43, 3. Inske Borchers 4:45. Männl. Jugend (1,2 km) - U8: 1. Jona Kaufmann 5:10 Minuten, 2. Arne Horstmann 5:51, 3. Maarten Tannert 5:54. U10: 1. Noah Budde 4:49, 2. Jarno Eiskamp 4:52, 3. Aaron Bräuer 5:00. U12: 1. Arjen Meiners 4:45, 2. Clemens Schmidt 4:47, 3. Atreju Rathje 4:49. U14: 1. Elia Alexander Geyer 4:05, 2. Dalshad Shamo Rasho Shani Baqi 4:24, 3. Luca Kaufmann 4:28. U16: 1. Mika Harms 3:56, 2. Noah Sahili 4:24, 3. Fiete Bokelmann 4:25. Teamwertung (3 x 5 km) - Frauen: 1. Kreissparkasse Grafschaft Diepholz (Katharina Müller, Madlen Peukert, Miriam Schops) 1:22:42 Stunden, 2. Polizei Sulingen I (Astrid Wolter, Mareike Richter, Jacqueline Kafemann), 1:23:19, 3. TuS Sulingen Handball I (Marisa Knieling, Phyllis Twietmeyer, Lisann Schröder) 1:25:04. Männer: 1. Gymnasium Sulingen I (Sebastian Elvers, Georg Beverborg, Hendrik Zuege) 0:57:50, 2. Trödeltrupp I 1:03:24 (Mario Hammann, Malte Goldschrafe, Felix Klare), 3. Oelschläger Metalltechnik I (Timo Beckedorf, Jonas Haake, Hannes Biermann) 1:06:50. Mixed: 1.Gymnasium Sulingen I (Sebastian Elvers, Georg Beverborg, Nicola Düker) 1:00:44, 2.Trödeltrupp I (Mario Hammann, Malte Goldschrafe, Vera Tebelmann) 1:04:31, 3. TuS Sulingen Leichtathletik I (Jan Christoph Scholz, Tom Hermjohannes, Pia-Lotte Leymann) 1:09:48. Einzelwertung (5 km) - Frauen: 1. Vera Tebelmann 23:03 Minuten, 2. Nicola Düker 23:57 , 3. Jodi Szarko 25:19. Männer: 1. Sebastian Elvers 17:24 Minuten, 2. Georg Beverborg 19:23, 3. Mario Hammann 19:58. Alle Platzierungen auf sulinger-citylauf.de