Sulinger Abiturienten suchen noch Sponsoren für ihre Projekte

Von: Harald Bartels

Auf Sponsorensuche für den Abiturjahrgang 2024 des Gymnasiums Sulingen sind Georg Beverborg, Hrant Hakobyan, Mia Fehrs und Tobias Reinert (von links). © Bartels

Sulingen – Rund 100 Schülerinnen und Schüler des Gymnasiums umfasst der Abschlussjahrgang 2024 des Gymnasiums Sulingen. Die jungen Erwachsenen bereiten sich vorrangig auf ihre Abiturklausuren vor, aber daneben beschäftigt sie die Suche nach Sponsoren für die Aktivitäten des Jahrgangs.

Benötigt wird das Geld vor allem für zwei Vorhaben: das Abibuch, in dem alle Abiturienten versammelt sind, und der Abiball als feierlicher Abschluss der Schulzeit. „Wir können die meisten Kosten noch nicht einschätzen“, sagt Georg Beverborg, Leiter des Sponsorenkomitees des Jahrgangs, aber „eine fünfstellige Summe ist realistisch“, ergänzt Hrant Hakobyan, ebenfalls Mitglied des Komitees. Vom Abschlussjahrgang des laufenden Jahres hat sich Beverborg eine Liste der Ausgaben geben lassen, die insgesamt knapp 20 000 Euro umfassen. „Das Teuerste ist das Buch“, weiß er, denn je nach Gestaltung könne der Druck bis zu 30 Euro pro Exemplar kosten.

Ein Teil der Kosten kann über den Verkauf von Abibüchern und Eintrittskarten für den Abiball gedeckt werden, aber das alleine reicht nicht, weswegen der Jahrgang bereits auf der Suche nach Sponsoren ist. „Der Standard ist: Wir fragen Unternehmen, ob sie Anzeigen im Abibuch schalten wollen“, stellt Tobias Reinert fest, der wie Mia Fehrs zum Kreis der Jahrgangssprecher gehört. Damit habe man begonnen, und „einige wenige Firmen sind schon von sich aus auf uns zugekommen.“ Bei ihnen handelt es sich überwiegend um Unternehmen, die persönliche Verbindungen zum Abschlussjahrgang haben.

„Wir haben auch wiederkehrende Sponsoren, wie etwa das Sulinger E-Center, die sind für uns von großer Bedeutung“, erklärt Georg Beverborg. Diese Unternehmen werben zumeist für Ausbildungsplätze oder Plätze für ein duales Studium. Die Frage, ob es im Abibuch für solche Angebote nicht etwas spät ist, quittieren die vier Jugendlichen mit Unverständnis. „Viele wissen noch nicht, was sie nach dem Abitur machen wollen“, stellt Georg Beverborg fest, und Tobias Reinert merkt an: „Das Abibuch lesen ja auch die jüngeren Geschwister.“

Bei der Suche nach Sponsoren geht der Jahrgang allerdings neue Wege mit einer eigenen Internetseite. Unter www.abi24sulingen.de sollen Fotos von Aktionen und Unternehmungen des Jahrgangs präsentiert und künftige Projekte vorgestellt werden. Zugleich dient die Seite als Instrument, um im Jahrgang Informationen zu teilen. Ein weiterer Vorteil: Alle Abiturienten verfügen damit über eine einheitliche E-Mail-Adresse.

Vor allem aber soll die Seite bei der Suche nach Sponsoren helfen und den Unternehmen Gelegenheit schaffen, sich zu präsentieren. „Wir wollen damit einen Mehrwert bieten“, erklärt Tobias Reinert.

Verantwortlich für den Internetauftritt ist Georg Beverborg. Erste Erfahrungen damit habe er gesammelt bei der Internetseite für die Wetterstation des Gymnasiums Sulingen, berichtet er, „da habe ich Webdesign gelernt und dann auch für die Familie Webseiten erstellt.“ Nun folgte das Internetangebot für den Jahrgang, das wöchentlich aktualisiert werden soll.

Deutlich greifbarer ist dagegen das nächste Projekt des Jahrgangs: Die Schülerinnen und Schüler beteiligen sich mit einem eigenen Stand am zweiten Dorfflohmarkt im Borstel am Sonntag, 17. September, von 11 bis 15 Uhr. Wie schon der vorige Jahrgang, bieten sie dort Waffeln und Crêpes an, aber zusätzlich wollen sie selbst gebackenen Kuchen verkaufen. Erfahrung haben sie damit bereits seit April, weil sie seither regelmäßig in der Aula des Gymnasiums ein derartiges Angebot vorhalten, und für diese Veranstaltung rechnen die Organisatoren nicht mit einem Mangel an Teig- oder Kuchenspenden aus dem Jahrgang: „Es sollen sich alle beteiligen, weil es unser gemeinsamer Abiball ist“, betont Georg Beverborg.

Weitere Projekte sind schon in Vorbereitung, „aber noch nicht im Detail ausgeplant“, kündigt Georg Beverborg an. Bis zum kommenden Frühjahr wollen die Abiturienten den benötigten Betrag eingesammelt haben: „Es wäre gut, wenn wir das Geld schon haben, bevor wir die Rechnungen bezahlen müssen“, sagt Tobias Reinert lachend.