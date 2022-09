Sulingens Bürgermeister Patrick Bade bietet offene Sprechstunde

Von: Harald Bartels

Teilen

Ab dem 5. Oktober bietet Patrick Bade unter dem Motto „Sag’s dem Bürgermeister“ am ersten Mittwoch eines Monats eine offene Bürgersprechstunde. © Bartels

Sulingen – Dem Sulinger Bürgermeister ungefiltert sagen, wo es hakt – diese Möglichkeit bietet Patrick Bade ab dem 5. Oktober im Rahmen einer offenen Sprechstunde unter der Überschrift „Sag’s dem Bürgermeister“.

„Die Sprechstunde ist mir wichtig, um unkompliziert auch diejenigen einzuladen, die vielleicht nicht den Weg ins Rathaus gehen mögen oder tagsüber keine Zeit haben“, erläutert Bade. „Ich möchte die Möglichkeit bieten, mit mir persönlich und direkt zu sprechen, will gerne wissen, wo der Schuh an der einen oder anderen Stelle drückt oder welche Ideen die Bürger für unsere Stadt haben, wo sie Entwicklungsmöglichkeiten sehen.“ Eigentlich habe er ja immer Sprechstunde, und weil er viel mit dem Rad in der Stadt unterwegs sei, werde er auch häufig angesprochen – „das ist auch gewünscht.“

Ab dem 5. Oktober soll die Sprechstunde jeweils am ersten Mittwoch im Monat von 17 bis 19 Uhr im Büro des Kulturvereins Sulingen in der Alten Bürgermeisterei angeboten werden, Anmeldungen sind nicht erforderlich. Darüber hinaus könnten aber auch weiterhin Gesprächstermine mit ihm im Rathaus vereinbart werden (über das Vorzimmer, Tel. 0 42 71 / 88 12), versichert Bade.