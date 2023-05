Vorerst keine schlaflosen Nächte mehr für die Geschäftsführung

Von: Harald Bartels

Teilen

Erste Entwürfe zum Umbau der Wohnanlage in Sulingen präsentieren Piet Hirtler, Geschäftsführerin Eva Brischke-Bau und Torsten Freyer. © Bartels

Sulingen – „Ich hoffe übermorgen“, antwortet lachend Eva Brischke-Bau, Geschäftsführerin der Lebenshilfe Grafschaft Diepholz, auf die Frage, wann die Bauarbeiten an der Wohnanlage am Schwafördener Weg in Sulingen beginnen. Inzwischen kann sie der Frage mit Humor begegnen, aber der Weg dahin war von Sorgen begleitet, wie sie einräumt.

„Das Thema gärt schon lange“, sagt Piet Hirtler, Vorstandsvorsitzender der Lebenshilfe. Dass es einen Bedarf für Veränderungen an der im Dezember 1986 eröffneten Anlage mit 48 stationären Wohneinheiten gibt, wurde bereits 2018 entdeckt, aber aufgrund anderer Bauvorhaben stellte man dieses Projekt zurück. „Jetzt wurde es aber brennend, und bei einem Besuch konnten wir verschiedene, schon für Laien augenfällige Mängel sehen. Das Problem ist durch die verschiedenen Geschäftsführungen in den vergangenen Jahren ,weitergereicht‘ worden.“

„Das Gebäude hat so viel Charme, aber drinnen ist einiges nicht mehr zeitgemäß“, stellt die Geschäftsführerin fest. Dazu gehören unter anderem kleine Badezimmer und Mehrbettzimmer, aber auch innen liegende Regenrinnen und Verbindungswege mit Pflaster, das bei Regen rutschig wird. Trotzdem erschien ihr ein völliger Neubau nicht richtig, worin sie in vielen Gesprächen bestärkt wurde. Schließlich vereinbarte sie einen Termin mit einem Gebäudesachverständigen, um einen unvoreingenommenen Blick von außen zu erhalten – und stoppte dafür kurzfristig die zu Jahresbeginn geplanten Abrissarbeiten. „In der Nacht davor habe ich echt schlecht geschlafen“, bekennt Brischke-Bau, „aber bei unserem Termin sagte mir der Sachverständige: ,Hut ab vor Ihrem Mut‘, und in seinem Gutachten bestätigte er uns, dass die Anlage selbst ohne Sanierung noch eine Lebensdauer von 25 Jahren hat – da waren wir uns sicher, dass es der richtige Weg ist.“

Für die Abkehr vom Neubau gab es aber auch finanzielle Gründe, wie die Geschäftsführerin einräumt: Für eine Sanierung erhält die Lebenshilfe Fördermittel, die es für einen Neubau nicht gibt. In Zahlen ausgedrückt: Ein völlig neues Gebäude hätte etwa 7,5 Millionen Euro ohne Förderung gekostet, während für den Umbau rund fünf Millionen Euro nach Abzug der Fördergelder zu tragen sind – alleine aus Mitteln des Vereins. „Man sieht zu wenig, wie viel der Verein eigentlich stemmt, das sind immense Summen“, betont Brischke-Bau, „aber das geht nur, wenn wir weiter Mitglieder gewinnen.“ Der gewonnene finanzielle Spielraum eröffnet auch die Möglichkeit, der hohen Nachfrage nach Wohnangeboten mit weiteren Projekten zu begegnen, wie sie in Sulingen beispielsweise mit den Kooperationspartnern Bauverein Sulingen und Rittergut Lüning entstehen realisiert werden sollen.

Die nun gewählte Umbauvariante war eine von fünfen, die dem Vorstand zur Entscheidung vorlagen. „In der Vergangenheit gab es oft nur ein Angebot, aber wir müssen für eine Entscheidung mehrere Vorschläge haben und die Zeit, sie zu sondieren“, sagt die 44-Jährige. Ein „großes Dankeschön“ richtet sie an Sabrina Leymann aus dem Rechnungswesen. „Sie hat beim Neubau schon früh Warnsignale gesandt, und bei jedem neuen Angebot für den Umbau musste sie neu kalkulieren und Gespräche mit den Banken führen.“

Die Pläne für den Umbau, für den das Architekturbüro „Bramlage, Schwerter und Schönig“ aus Vechta verantwortlich ist, sehen vor, dass der kleeblattförmige Grundriss erhalten bleibt. Das Gebäude wird energetisch saniert und erhält eine Photovoltaikanlage. „Die war beim Neubau nicht inkludiert“, merkt die Geschäftsführerin an. Im Erdgeschoss entstehen Appartementzimmer für Wohnheimgruppen von Menschen mit höherem Betreuungsbedarf, im Obergeschoss werden Appartements für das ambulant betreute Wohnen angesiedelt. Alle erhalten eine eigene Nasszelle und eine Kochgelegenheit. Im Erdgeschoss wird zudem „Pärchenwohnen“ vorbereitet, denn „wir haben aktuell in der Übergangslösung am Wiesenweg schon Paare, die es sehr genießen, gemeinsam ein Appartement zu bewohnen“, verrät Brischke-Bau. Der Eingang wird leicht versetzt, und in seiner Nähe entsteht erstmals ein eigener Bereich für die heiminterne Tagesstruktur, also für die Bewohner, die bereits im Ruhestand sind. Erhalten bleibt aber der große Keller mit Party-, Werk- und weiteren Räumen. „Die Pläne liegen schon in der Übergangslösung aus, damit Bewohner und Mitarbeitende ihre Wünsche eintragen können.“ Die Suche nach zusätzlichem Personal hat begonnen: „Wir werben schon heute dafür, mit uns das Wohnen der Zukunft in Sulingen zu gestalten.“

Die Arbeiten sind ausgeschrieben, und für Spätsommer hoffen die Verantwortlichen auf den Beginn. Der Einzug der Bewohner soll spätestens Ende Frühjahr 2025 erfolgen. „Es ist schon eine gewisse Spannung da, wie es werden wird“, sagt Hirtler. Und der stellvertretende Vorstandsvorsitzende Torsten Freyer hält fest: „Wir sind als Vorstand stolz auf die Geschäftsführung, wie sie die Ruhe und den Blick für die Sache bewahrt hat.“