Zeugen für Angriff auf Sulingerin (34) gesucht

Unbekannte Männer flüchten

Sulingen - Eine 34 Jahre alte Frau aus Sulingen ist von einem unbekannten Mann angegriffen und verletzt worden. Die Tat ereignete sich am Freitag gegen 22 Uhr in der Nähe der Tankstelle in der Nienburger Straße. Die Polizei sucht Zeugen.

Plötzlich griff der Frau von hinten eine unbekannte Person ins Gesicht und forderte Geld. Die 34-Jährige wollte dem Täter zu verstehen geben, dass sie kein Bargeld mit sich führte und gab ihm ihre EC-Karte. Daraufhin griff der Angreifer der Frau nochmals ins Gesicht, worauf sich das Opfer mit einem Ellenbogenschlag befreite. Die Frau wurde durch Kratzer im Gesicht leicht verletzt.

Eine zweite Person, die den Täter offenbar begleitete, führte ein Fahrrad mit, beteiligte sich jedoch nicht aktiv an der Tat. Die Männer flüchteten stadtauswärts. Zu den Personen ist lediglich bekannt, dass der Täter etwa 1,80 Meter groß ist, und vermutlich nur gebrochen deutsch spricht.

Hinweise zu der Tat oder zu dem unbekannten Täter oder der Begleitperson nimmt die Polizei in Sulingen, Telefon 04271/9490, entgegen.

