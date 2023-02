Wer klaut die Blumen von Gräbern im „Wald der Ruhe“ in Sulingen?

Von: Sylvia Wendt

Brigitte Kreutzberger am Familiengrab im „Wald der Ruhe“ in Sulingen. © S. Wendt

Sulingen – Vor zwei Monaten erst hat Brigitte Kreutzberger aus Sulingen sich von ihrem Mann verabschieden müssen. Sein Grab im „Wald der Ruhe“ ist für sie ein Ort, innezuhalten. Unter der Eiche, die Familie Kreutzberger als Familiengrabstätte gekauft hat, liegt bisher nur ein Stein – der für ihren verstorbenen Mann. Dieser Stein hat eine Aussparung, in die kleine Blumensträuße passen oder auch Kerzen. Brigtte Kreutzberger bringt gerne Blumen vorbei, ist regelmäßig auf dem Areal, denn auch weitere Familienangehörige haben im „Wald der Ruhe“ neben dem städtischen Friedhof ihre letzte Ruhestätte gefunden.

Am Dienstag aber sind die Blumen, dieses Mal bunte Tulpen, die sie um 11 Uhr noch arrangiert hat, nachmittags um 15 Uhr bereits verschwunden. Helmut Gottstein, dessen Frau zwei Bäume weiter ihre letzte Ruhe gefunden hat, ist aufgefallen, dass der Strauß fehlt. Selbst hat er auch Blumenklau feststellen müssen, gleich mehrfach – und das auch zur Anzeige gebracht.

Die Polizei notiert für das Delikt „Diebstahl“. Eine Grabschändung ist es nicht, weil nichts beschädigt wurde, heißt es auf Nachfrage. Brigitte Kreutzberger ist dennoch entsetzt: „Wer macht so was? Es ist doch deutlich gekennzeichnet, dass hier Menschen begraben sind.“ Den Blumenklau hat Helmut Gottstein an markanten Daten wie Totensonntag, Muttertag oder Valentinstag festgestellt. Letztgenannter war gerade am Dienstag. Brigitte Kreutzberger mag sich nicht vorstellen, dass ihr Strauß, gedacht als Gruß an ihren verstorbenen Mann, nun von jemandem „umfunktioniert“ wurde: „Was ist das makaber...“ Sicher, die Grabstelle liege am Wegesrand, aber Blumen von den Grabstellen zu stehlen, das gehe gar nicht, sagt Kreutzberger. Erneut hat sie bunte Tulpen vorbeigebracht, die einen Farbtupfer auf diesen grauen Nachmittag setzen – in der Hoffnung, dass dieser Strauß nicht wieder verschwindet. Brigitte Kreutzberger hofft, dass der Dieb oder die Diebin sich durch den Zeitungsartikel bewusst wird, in welchen Gefühlstumult die Tat trauernde Angehörige stürzt.