Verschmelzung der Volksbanken Sulingen und Diepholz-Barnstorf ist abgeschlossen

„Das fühlt sich gut an“

+ © Schlotmann Fototermin für die Mitglieder des Vorstandes der Volksbank eG: Jörn G. Nordenholz, Heinrich Gödke, Torsten Blietschau und Jürgen Düver führen die Bank. © Schlotmann

Sulingen - Mit dem Eintrag in das Genossenschaftsregister per 29. Mai und der technischen Umsetzung am Sonnabend und Sonntag, 16. und 17. Juni, ist die Verschmelzung der Volksbanken Sulingen und Diepholz-Barnstorf zur Volksbank eG jetzt bis in das letzte Detail abgeschlossen. Die Vorstände Jörn G. Nordenholz als Vorstandsvorsitzender, Heinrich Gödke, Jürgen Düver und Torsten Blietschau sprechen von einem „reibungslosen Ablauf“ und einem „Meilenstein der Geschichten der beiden Häuser“. Nordenholz: „Das fühlt sich gut an.“