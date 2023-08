Sulingen und das „Reload“: Verliebt wie am ersten Tag und die Zukunft scheint auch gesichert

Von: Carsten Sander

Das Portal des „Reload“-Geländes. Zum zehnten Mal findet das Festival in Sulingen statt. Die Zukunft scheint gesichert.jpg © Hefkaluk, Martin

Es ist wie eine Hölzerne Hochzeit mit neuem Ehegelübde: Das „Reload“ und Sulingen finden sich auch nach zehn gemeinsam veranstalteten Festivals weiterhin gegenseitig spitze. Grund: Beide Seiten profitieren voneinander.

Sulingen – Von einer „Hölzernen Hochzeit“ zu sprechen, ist einerseits ein schiefes Bild. Weil das Reload-Festival schließlich schon 2011 von Twistringen nach Sulingen umgezogen ist. Zwölf Jahre ist das her und nicht erst zehn, wie es für ein „hölzernes“ Jubiläum gefordert wäre. Doch weil die aktuelle Ausgabe des „Reload“ die zehnte auf Sulinger Boden ist, passt es andererseits eben doch mit der „Hölzernen Hochzeit“, die das Festival und die Stadt in diesem Jahr miteinander feiern. Grund genug, nachzufragen, wie frisch und stark die Liebe noch ist zwischen den Partnern. Klare Antwort von beiden: Es kribbelt nach wie vor im Bauch...

Andre Jürgens, Geschäftsführer der Reload Event GmbH und damit der Festivalchef, würde sogar von einer „Traumehe“ sprechen. „Sonst hätte es ja nicht schon zehn Jahre gehalten“, sagt er, lacht dabei und erläutert: „Zwischen uns hat es immer reibungslos funktioniert. In Sulingen wird immer alles möglich gemacht, wenn wir um Hilfe rufen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das an anderen Orten auch so ist.“ Was konkret bedeutet: Wird ein Trecker benötigt, stellt irgendjemand einen zur Verfügung. Muss Rindenmulch ausgebracht werden, wird auch der geliefert. Und so weiter und so fort.

Andre Jürgens Reload-Chef © Sander, Carsten

Tatsächlich muss man auch nur auf die Entwicklung der vergangenen Jahre und die geschaffenen Fakten schauen, um die gute Beziehung zwischen Stadt und Organisatoren zu verstehen. Nach dem Umzug aus Twistringen (wo das Reload in einer Sackgasse steckte) nach Sulingen war zunächst das Gewerbegebiet Mühlenkamps Feld der Ort für das Festival. Doch weil sich dort immer mehr neue Firmen ansiedelten, wurde es zu eng für die Metal-Fans. 2014 fiel das Festival sogar aus (wie wegen der Corona-Pandemie auch 2020 und 2021). Seit 2015 findet es auf dem jetzt noch aktuellen Gelände statt. Und von dem hat die Stadt sogar extra 8,3 Hektar gekauft – es ist die für das Infield und den Vorplatz benötigte Fläche. Laut Bürgermeister Patrick Bade gilt ein „langfristiger Pachtvertrag“ mit der Reload GmbH. Zudem ist das Gelände infrastrukturell speziell für das Festival erschlossen worden. Heißt: Wasser, Strom, Internet – alles da. Auch das Abwasserproblem ist nachhaltig gelöst. Alles zusammen schaffe eine Planungssicherheit, die Andre Jürgens sehr zu schätzen weiß: „Das ist ein guter Platz, mit dem sich gut arbeiten lässt. Das hatten wir früher nicht. Heute können wir sicher sagen, dass es 2024 wieder ein Festival geben wird. Und 2025 auch.“ Und 2026 oder gar 2030? „Aus meiner Sicht kann es gerne so weitergehen“, sagt Bürgermeister Bade, der auch noch mal den „breiten Rückhalt aus der Politik“ für das „Reload“ in Sulingen betont. Und Andre Jürgens erklärt: „Auf jeden Fall möchten wir das Festival auch die nächsten zehn Jahre hier in Sulingen veranstalten.“

Wirtschaftlich haben sich die Sulinger Acker, auf denen die Bühnen stehen, nach anfänglichen Tiefschlägen als fruchtbarer Boden erwiesen. Dass sich die jährlichen Umsatzzahlen längst in siebenstellige Höhen geschraubt haben, versteht sich bei mehr als 12 000 Besuchern pro Festival fast von selbst. Ein aus der Vergangenheit übernommenes Minus sei mittlerweile abgearbeitet, das von mehr als 400 ehrenamtlichen Helfern getragene „Reload“ schreibe wieder „solide schwarze Zahlen“, sagt der Sulinger Unternehmer John-Henrik Landwehr.

Er war so etwas wie der Ehestifter, als er das in Twistringen nicht mehr glückliche „Reload“ mit dem festivalfreien Sulingen verkuppelte. „Mein Gedanke war: So ein Festival würde der Stadt gut stehen“, erklärt Landwehr. Das Ergebnis seien nun nicht nur drei tolle Festivaltage und die vielen Sulinger, die sich auf die „Metalheads“ in der Stadt freuen, sondern auch eine Entwicklung der Marke Sulingen: „Jetzt gibt es nicht nur einen Bezug zu Bullenschluck und Lloyd – Sulingen steht auch für das Reload.“ Das zeige vor allem bei jungen Leuten Wirkung, hat Landwehr registriert: „Sie bauen eine ganz andere Beziehung zur Stadt auf.“ Als Unternehmer würde ihm das sogar helfen, offene Lehrstellen besetzen zu können – gewissermaßen mit den Kindern des Reload-Festivals.

Patrick Bade Bürgermeister Sulingen © Bartels, Harald