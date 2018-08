Unbekannte entsorgen unerlaubt Abfall in Sulingen 

Zeugen gesucht

+ © Polizei Diepholz Unbekannte Täter entsorgten diesen Unrat unerlaubt an der Breslauer Straße in Sulingen hinter den Altglascontainern beim Bürgerpark. © Polizei Diepholz

Sulingen - Unbekannte haben am Donnerstag an der Breslauer Straße in Sulingen hinter Altglascontainern diversen Unrat, wie Schuhe, Stofftiere, Kinderspielzeug und Hausmüll, entsorgt.