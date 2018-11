„Tafel“ investiert Spende des SoVD in Elektrohubwagen

Sulinger Tafel

Sulingen - Seitens der Ehrenamtlichen, die sich für die Sulinger Tafel engagieren, hießen am Donnerstag die Koordinatoren Michael Klamt, Helga Becker und Anneliese Siemering mit Vorsitzendem Heinrich Schlüterbusch und Schatzmeister Roland Gösele (von links) Besuch vom Ortsverband Sulingen im Sozialverband Deutschland (SoVD) in der Einrichtung am Schwafördener Weg willkommen: Sie überreichten eine Spende des Ortsverbandes in Höhe von 500 Euro.