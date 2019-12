Sulingen: Zweiwöchige Sperrung des Deepenpools

Die Verkehrssituation an der neuen Sulinger Grundschule sorgte schon zu Schuljahresbeginn für Diskussionen in der Stadt. Jetzt zeichnet sich eine Verschärfung der Lage ab: Die Straße Deepenpool wird Anfang des Jahres für zwei Wochen gesperrt.

Sulingen – Die Straße „Am Deepenpool“ in Sulingen wird für zwei Wochen, vom 13. bis 24. Januar, gesperrt – sofern die Witterungsverhältnisse dies zulassen. So lange dauern die Arbeiten zur Sanierung der Trinkwasserleitung und der Abwasserkanäle – heißt es seitens der Wasserversorgung Sulinger Land und der Stadt Sulingen. Mit einem erklärenden Schreiben wurden am Freitag die Anlieger der Lönsstraße, der Straße „Am Deepenpool“, der Straße „Fuchsweg“ und des „Lönsplatzes“ in Kenntnis gesetzt. Die Brisanz: Die neue Grundschule liegt an der Straße „Am Deepenpool“.

Seit Schulbeginn habe sich das anfängliche verkehrliche Chaos (wir berichteten) zwar ein wenig reduziert. Noch aber sei in einem zehnminütigen Slot, von 7.40 bis 7.50 Uhr, die „Hauptanlieferungszeit“ für die Mädchen und Jungen der Klassen 1 bis 4 – dann gebe es immer noch ein entsprechendes Verkehrsaufkommen. Auch am Nachmittag werde es noch einmal eng, aber nicht ganz so dramatisch, wie eben am Morgen, heißt es seitens der Grundschule.

Probefahrten für Busse

Stadt, Schule, Busunternehmen, Polizei, kurz: Alle Beteiligten haben sich mehrfach mit der Verkehrsführung auseinandersgesetzt, Busse Probe fahren lassen, um zu schauen, was sich als Lösung anbietet, in Bezug auf die Verkehrsführung während der Vollsperrung.

Hintergrund der Bauarbeiten ist die Tatsache, dass in diesem alten Bereich der Stadt Sulingen eine gemeinsame Leitung Schmutzwasser und Niederschlagswasser in einem Kanalrohr zusammen abführt. Und dieser Mischwasserkanal im Bereich Lönsstraße „ist abgängig und muss daher saniert werden. Nach Paragraf 55 Absatz zwei Wasserhaushaltsgesetz darf Niederschlagswasser nicht zusammen mit Schmutzwasser abgeleitet werden“, erklärt Andreas Geyer, Geschäftsführer der Wasserversorgung Sulinger Land, die geltende Rechtsprechung.

Absicherung der Bauarbeiten

Für den Altbestand gelte nach dieser Rechtsprechung so lange „Bestandsschutz“, bis etwas am Kanalsystem „gemacht“, also erneuert werden muss: „Das ist in der Lönsstraße der Fall, da der Kanal defekt ist. Daher die Einbindung jetzt, sprich Anfang Januar“, erklärt Geyer. „Im Zuge dieser Sanierung muss der neue Abwasserkanal in die Sammelleitung der Straße ,Am Deepenpool‘ eingebunden werden“, heißt es im Schreiben der Stadt Sulingen an die Anlieger.

Die Vollsperrung sei notwendig, denn, ähnlich wie derzeit in der Lönsstraße, gehen die Arbeiten bis in eine Tiefe von vier Metern. Da sei eine ganz andere Absicherung für die Baustelle erforderlich. Zum schlechten Zustand der alten Kanäle komme hinzu, dass bei den Arbeiten fast täglich weitere alte Rohre gefunden werden, die nirgends eingezeichnet seien, erklärt Schmutzwasserexperte Markus Peter von der Wasserversorgung Sulinger Land.

Wasserversorger will Mehrkosten vermeiden

Könnte man mit den Arbeiten nicht warten bis zu den Osterferien? „Wenn wir die Arbeiten jetzt, wo die Lönsstraße bereits geöffnet ist, nicht durchführen, müssen wir eine provisorische Anbindung schaffen. Und später erneut die Straße öffnen. Die Mehrkosten dafür lassen sich erst beziffern, wenn die Baustelle eingerichtet ist“, erklärt Markus Peter.

Das Provisorium sei allerdings auch keine wirkliche Alternative, gibt er zu bedenken. Warum nicht? „Es wird nicht die Leistungsfähigkeit haben.“ Genauer: Es könne zwar temporär in Kauf genommen werden, aber, zum Beispiel, ein Starkregenereignis eventuell nicht bewältigen. „Eigentlich ist es bereits unter den jetzigen Bedingungen sachlich nicht optimal“, erklärt Peter.

Anlieger sollen Grundstücke anfahren können

„Während der Vollsperrung ist gewährleistet, dass die Anlieger von der Barenburger Straße und auch vom Hasenkamp, jeweils bis zur Baustelle, in Höhe der Lönsstraße ihre Grundstücke anfahren können“, heißt es seitens der Stadt Sulingen.

Notwendige verkehrsbehördliche Anordnungen umfassen die Einrichtung der Straße „Am Deepenpool“ (aus Richtung Hasenkamp kommend) als Einbahnstraße, auch der Fuchsweg werde (aus Richtung des Deepenpools) zur Einbahnstraße, in beiden Straßen werde ein absolutes Halteverbot eingerichtet und der Deepenpool werde (aus Richtung Barenburger Straße kommend) zur Sackgasse.

Elterntaxen sorgen für Probleme

Seit Schuljahresbeginn sind die Mitarbeiter der Sulinger Stadtverwaltung, unterstützt durch Beamte des Polizeikommissariates Sulingen, vor Ort. Der Verkehr (der Elterntaxen) bleibt ein Problem, doch den Hinweisen der Politessen sowie der Mitarbeiter der Fachbereiche wird mitunter wenig sachlich begegnet. Gefragt, was an Beschimpfungen ausgesprochen wird – mal vor den Kindern im Auto, mal sind die bereits ausgestiegen – kommt eine erschreckende Liste zusammen: „Sie sind wohl nicht ganz dicht“, „F… dich“, „Sklaventreiber“, „Blöde Ziege“, „Ich schicke meinen Mann los…“, „Bist du blöd“, „Verpiss dich“, „Du bist der Teufel“, „Das ist ja wohl eine Frechheit“, „Wenn ich das blöde Schwein erwische“, „Ich stand doch nur kurz“, „Es war alles besetzt; wo soll ich denn sonst stehen“ (steht auf dem Schwerbehindertenparkplatz).

Ein Anwohner habe darum gebeten, nicht ihn, sondern nur die Eltern aufzuschreiben. Er würde da schließlich wohnen. Manche Eltern würden behaupten, die Verwaltungsmitarbeiter hätten sie provoziert. Andere drohen, dass eine Unterschriftenliste „gegen wen auch immer“ geführt werde.