In Sulingen: Sonntag Auftakt der „StartUp“-Jugendgottesdienste

Gastgeber wollen den Kirchraum erlebbar machen

+ Auf Instagram werben die Gastgeber für die Teilnahme an der Veranstaltung.

Sulingen – Die Sankt-Nicolai-Kirche in Sulingen erlebt am Sonntag, 24. März, ab 17 Uhr, eine Premiere. Die Sulinger Kirche ist Veranstaltungsort des Auftaktes der so genannten „StartUp“-Jugendgottesdienste, die der Kirchenkreis Grafschaft Diepholz unter Moderation von Diakon Manuel Ansperger im Südkreis initiiert. Der Gottesdienst in Sulingen gilt dabei als „StartUp-Lokal“-Veranstaltung. Laut Rielana Sundermeier, Diakonin der evangelisch-lutherischen Kirchengemeinde Sulingen, arbeiteten an der Vorbereitung der Auftaktveranstaltung Jugendliche aus nahezu allen Gemeinden der evangelisch-lutherischen Kirche im Sulinger Land mit.