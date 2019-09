Als Sulingen in Schutt und Asche lag

Erinnerung an den großen Brand vom 12. September 1719: Aktionen geplant

+ Nachher: Der Plan, gezeichnet von Leutnant Eden.

Sulingen – Es ist 10 Uhr am Vormittag des 12. September 1719. Ein Spätsommertag, an dem der Wind ein wenig Kühlung verschafft. Ein starker Wind allerdings, der das Feuer anfacht, das am Ende 82 Wohnhäuser und 44 Nebengebäude erfasst. „Und damit Sulingen in Schutt und Asche legt“, wie es in der Stadtchronik über „den großen Brand“ heißt. Am kommenden Donnerstag, 12. September, jährt sich der Jahrestag zum 300. Mal.