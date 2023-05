Sulingen schafft Anreiz für die umweltfreundliche Mobilität

Von: Harald Bartels

Die neuen Lastenräder zum Ausleihen präsentieren Christina Hollmann, Ute Adolph und Patrick Bade (von links). © Bartels

Sulingen – An den Fahrradständern vor dem Sulinger Rathaus haben zwei neue Gefährte ihren Platz: Ab sofort stehen hier die Lastenfahrräder, die von der Stadtverwaltung zum Ausleihen angeboten werden.

Die beiden Räder mit Elektromotor im Wert von jeweils rund 6 000 Euro bieten je eine Lastenbox für bis zu 100 Kilogramm Zuladung, in der sich auch eine Sitzbank und Anschnallgurte für Kinder befinden. Beschafft wurden sie in einem Sulinger Fachgeschäft; die Finanzierung gelang jedoch vollständig über an den Rädern angebrachte Anzeigen von 20 Gewerbetreibenden aus dem Sulinger Land. Verantwortlich dafür war laut Christina Hollmann von der Stadtverwaltung eine Medienagentur, die eigenständig die Unternehmen ansprach: „Sie haben uns das angeboten, nachdem auf diese Weise auch schon das Fahrzeug für die Tagespflege ,Zum Hollerbusch‘ finanziert wurde.“ Gebucht sind die Anzeigen jedoch nur für drei Jahre, dann können die Plätze neu vergeben werden. „Wir sind den Sponsoren sehr dankbar“, betont Bürgermeister Patrick Bade, „ohne sie wäre das nicht möglich gewesen.“

Das Ausleihen eines der Räder ist kostenfrei, lediglich eine Kaution in Höhe von 100 Euro zur Deckung eventueller Schäden ist zu entrichten. „Wir hoffen aber von den Ausleihern auf eine Spende in selbst gewählter Höhe“, ergänzt Christina Hollmann. Die Empfänger der Spenden sind bereits festgelegt: Im ersten Jahr soll das Geld an das stationäre Hospiz „Zugvogel“ in Sulingen gehen, im zweiten an den Verein „Initiative Sulingen hilft Kindern“, im dritten Jahr sollen die Zuwendungen der Sulinger Tafel zugutekommen.

Ausgeliehen werden können die Räder jeweils über zwei Werktage oder ein Wochenende. Die Zeit sei begrenzt, damit möglichst viele Interessierte das Angebot nutzen können, erläutert der Bürgermeister. Das Mindestalter für Ausleiher beträgt 18 Jahre, zur Abholung ist ein gültiger Personalausweis vorzulegen. Ansprechpartnerin dafür ist während der Geschäftszeiten des Rathauses Ute Adolph in der Zentrale. Bei ihr können die Räder auch reserviert werden (Tel. 04271 / 8 81 90).

Genutzt werden sie bereits von den Mitarbeitern der Stadtverwaltung. Auch künftig sollen sie, sofern sie nicht verliehen sind, für Dienstfahrten zum Einsatz kommen. „Es soll ein Anreiz sein, das mal zu testen und vielleicht vom Auto umzusteigen – ob für Radtouren oder beim Einkaufen“, sagt Patrick Bade. „Hoffentlich finden daran viele Geschmack, denn wir wollen als Kommune die umweltfreundliche Mobilität fördern.“