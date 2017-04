„Initiative“ mischt den Kleister an

Sulingen - Der Kleister ist gemischt: Die Verantwortlichen der Initiative Sulingen und die der Arbeitsgruppe „Wohlfühlstadt“ im Bürgerbeteiligungsprozess „Wir sind Sulingen 2.029“ starten in das Gemeinschaftsprojekt „Tapetenwechsel“. Philipp Leymann, Vorsitzender der Initiative, die das Projekt mit 15 000 Euro finanziert, hofft für die beiden Auftaktabende (Donnerstag, 25. April, und Donnerstag, 18. Mai; jeweils 18.30 bis 20.30 Uhr) auf viele Helfer. Aufgebaut werden die Tapeziertische in den Räumen der Alten Bürgermeisterei.

Zur Erinnerung: Ziel der Impuls-Foren ist, Ideen zu entwickeln, deren Umsetzung mittelfristig und nachhaltig einer Attraktivitätssteigerung der Langen Straße dienen sollen. Für Impulse sorgen am ersten Abend Ursula Fallapp (Stadtmarketing Samtgemeinde Elbtalaue / Dannenberg), Majo Ussat (Urbanscreen, Bremen) und Stephan Landau (Sweco Bremen). Für den zweiten Abend sind Thorsten Kreikenbaum (Kreikenbaum und Heinemann, Bremen), Bettina Remmert (Wirtschaftsförderung Bückeburg) sowie Oliver Christen (OC | Lichtplanung, Diepholz) angekündigt.

Philipp Leymann: „Ursprünglich hatten wir drei Abende geplant.“ Eine Absicht, von der man Abstand genommen habe. Leymann: „Wir wollen das Projekt kurzweilig gestalten.“ Der gewünschten Prozess-Intensität soll die Reduzierung der Zahl der Themenabende nicht schaden. Leymann: „Bei Bedarf schieben wir noch einen dritten Abend hinterher, um die Ideen zu vertiefen.“

Aufwertung der Langen Straße

Anregungen liefern sollen primär die Gast-Referenten. Leymann spricht von Hardware, Software und Organisation. „Wir sprechen über Ideen zur gestalterischen Aufwertung der Langen Straße, die Sammlung von möglichen Attraktionen und Events, die der Attraktivitätssteigerung der Innenstadt dienen – und stellen die Nutzung beziehungsweise die Funktion der Langen Straße auf den Prüfstand; inklusive des Leerstandsmanagementes.“ Leymann verspricht für jeden der beiden Abende einen „bunten Blumenstrauß“ neuer Ideen. Helmut Weiß: „Wir erhoffen uns dadurch Lebendigkeit.“ Leymann: „An jedem Abend ist für jeden etwas dabei.“

Moderiert werden beide Veranstaltungen durch Horst Heinicke, Produktmanager Städtebau der Planungsgesellschaft Sweco, der die Idee „Tapetenwechsel“ von Beginn an begleitet. Für das „Salz in der Suppe“ sorge am 25. April und 18. Mai Peter Henze vom Theater Henze & Co. aus Asendorf. „Provokativ, auf die Schippe nehmend – mit Kick“, sagt Helmut Weiß.

Die Zielgruppe? „Grundsätzlich freuen wir uns auf jeden, der Interesse am ‚Tapetenwechsel‘ hat; egal ob aus Sulingen oder der Umgebung“, sagt Philipp Leymann. Speziell erwarte man Anlieger der Langen Straße, Grundstückseigentümer, Politik und Verwaltung. Wohlwissend, dass mit den beiden Impuls-Foren der Tapetenwechel noch nicht abgeschlossen ist. Die Erkenntnisse aus beiden Veranstaltungen sollen dokumentiert werden. Dann ginge es darum, zu überlegen, welche Ansätze wie auf das Mittelzentrum zu übertragen und durch wen an die Wand zu bringen sind. Leymann: „Wir sind auf einem guten Weg.“

oti