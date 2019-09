„Sulingen Projekt“ macht nächsten Schritt

Sulingen – Das Team des „Sulingen Projekts“ drehte die Zeit am Samstag um fast 200 Jahre zurück: Für einige Stunden wurde das Rittergut Lüning wieder zur Postspedition mit Relais. Der Sulingen-Film soll Stadthistorie illustrieren – unter anderem mit einer Begebenheit aus den 1840-er Jahren.

„Lüning war Station auf der Route Hannover-Osnabrück, wo die Postkutscher ihre Pferde gegen ‚frische‘ austauschen konnten. 16 Pferde wurden hier vorgehalten. Auch eine Schenkwirtschaft hat es hier gegeben“, erklärte Kerstin Melloh-Kordes die Szenerie.

Die im „Beschwerdebuch“ dokumentierte Geschichte, um die es ging: „Theodor Ganz klagte, dass er in Diepholz fünf Stunden auf Pferde warten musste – und dann in einer miserablen Kutsche einen fülligen Beifahrer an seiner Seite hatte. In Sulingen bekam er dann eine noch kleinere Kutsche und einen noch fülligeren Reisegenossen.“

Morgens wurde in der Poststube gedreht, am Nachmittag auf dem Innenhof. Martin Hermann, Chef der Filmcrew, ließ die Szene so lange wiederholen, bis Mensch und Tier zur rechten Zeit am rechten Ort agierten. Neben Sven Danzenbächer und Ralf Glozober und Cord Freye alias Postmeister Christoph Friedrich Lüning, die die „tragende Rollen“ spielten, wirkten 25 Komparsen mit.

Die Beschaffung von historischen Kleidern ist für das Team eine von vielen Herausforderungen. „Das soll alles möglichst authentisch wirken“, sagte Kerstin Melloh-Kordes: „Wir haben Kostüme schneidern lassen, einige gekauft, andere ausgeliehen vom Verein ‚Verdener Domfestspiele‘.“ Die Holzschuhe waren schon beim Hollandgänger-Dreh im Einsatz – Spenden von Sulingern.

Ob finanzieller Beitrag, Hilfe in Form von Dienstleistungen oder das Zurverfügungstellen von Requisiten: Jegliche Unterstützung für das Projekt, das auf ehrenamtlicher Arbeit des Teams basiert, ist willkommen. Zum Drehtag am Samstag hatten die Organisatoren ihre Sponsoren eingeladen, um auch denjenigen, die den Fortschritt des Projekts nicht im Internet verfolgen, einen Einblick zu geben.

Weitere Zaungäste waren Frank Diedrichs (Carl-Prüter-Oberschule) und drei Schüler seiner Video AG, die das Geschehen filmisch festhielten. Sie konnten gleich zwei Profi-Crews über die Schulter sehen: Auf Einladung der Sulinger Filmemacher war ein Fernsehteam des NDR vor Ort. „Es ist sehr beeindruckend, was die Leute hier auf die Füße stellen. Die Kostüme, die Stimmung – großartig“, sagte NDR-Reporterin Isabell Seifert. Der Sendetermin des Beitrags für das Magazin „Hallo Niedersachsen“ steht noch nicht fest.

„Wir freuen uns, dass wir die fantastische, originalgetreue Kulisse des Ritterguts nutzen durften. Unser ganz großer Dank gilt Torben Lüning“, sagte Kerstin Melloh-Kordes. Es war eine der letzten Gelegenheiten: Lüning plant den Umbau des historischen Gebäudes. Im ersten und zweiten Geschoss werden acht Wohneinheiten entstehen, die Baugenehmigung liegt bereits vor. mks