Platz schaffen für Neues bei Bauking in Sulingen

Von: Harald Bartels

Vor der Baustelle: Thomas Vielhauer, Leiter der Bauking-Niederlassung Sulingen. © Bartels

Sulingen – Dass Bagger am Hasseler Weg in Sulingen Abrissarbeiten aufgenommen haben, ist seit Tagen Thema in den sozialen Netzwerken. Über die Gründe herrscht dort Rätselraten. Die Aktion ist Teil eines weitaus größeren Projektes.

In dem Gebäude, das derzeit zurückgebaut wird, hatten früher die Verwaltung und die Ausstellung des inzwischen in der Fachhandelskette Bauking mit Hauptsitz in Dortmund aufgegangenen Ranck Fachgroßhandels ihren Platz, berichtet Thomas Vielhauer, Leiter der Bauking-Niederlassung Sulingen. Vielen Menschen im Sulinger Land ist die Immobilie noch bekannt als Standort der niedersächsischen Volkshochschule, zeitweise waren hier zudem die heutige Kindertagesstätte „Villa Kunterbunt“ und die Werkstatt für Industrie und Dienstleistung (WID) der Delme-Werkstätten untergebracht. „Auch das Katasteramt soll einmal Mieter des Gebäudes gewesen sein“, weiß Vielhauer aus Gesprächen mit Mitarbeitern, Kunden und Anwohnern.

Seit mehreren Jahren standen die Räume leer: Eine energetische Sanierung wäre zu aufwendig gewesen. Somit fiel die Entscheidung zum Abriss. Dieser betrifft nur den vorderen, zweistöckigen Teil des Gebäudes und ist Teil eines deutlich größeren Vorhabens, wie Vielhauer verrät: „Aktuell wird der Baustoff- und Stahlhandel modernisiert, um ihn für unsere Mitarbeiter und Kunden attraktiver zu gestalten.“ Im Zuge dieses Projektes weichen die alten Verwaltungsräume einem Parkplatz für Mitarbeiter, der voraussichtlich Mitte März fertiggestellt ist. Der hintere Bereich der Immobilie bleibt als Lager erhalten und bekommt eine neue Fassade.

Veränderungen gibt es auch am nördlichen Ende des Areals: Bisher teilen sich Bauking und der hier ebenfalls ansässige Hagebaumarkt eine Zufahrt, sodass sich Kundenverkehr des Einzelhandels und Schwerlastverkehr des Großhandels immer wieder begegnen. Künftig soll es für Bauking eine eigene Zufahrt geben, um den Verkehr über die Straße „Am Stellwerk“ zu führen. „Die Arbeiten dort gehen im März weiter“, kündigt der Niederlassungsleiter an.

Begonnen worden sei das Projekt mit der Renovierung von Büroräumen und der Schaffung eines neuen Aufenthaltsraums mit moderner Küche für die Mitarbeiter. Zudem sei der Eingangsbereich heller und freundlicher gestaltet worden. „Hier wird es einen Servicepoint für unsere Kunden geben sowie neu gestaltete Verkaufsräume.“

Über die Freigabe der Investitionen freut er sich, denn „die Arbeiten dienen der Sicherung eines erfolgreichen Standorts.“ Parallel soll in den kommenden Monaten auch der Hagebaumarkt modernisiert werden. „Wir hoffen mit den Investitionen in unseren Baustoff -und Stahlhandel sowie in den Hagebaumarkt unseren Kunden ein attraktiveres Einkaufserlebnis zu bieten.“ Ihnen gilt Vielhauers Einladung: „Lassen Sie sich in den nächsten Monaten gern überraschen, was sich an unserem Standort tut und welche Änderungen wir noch umsetzen.“ Im Frühjahr 2024 seien die Arbeiten laut Plan abgeschlossen, das solle dann mit einem „Tag der offenen Tür“ gefeiert werden.