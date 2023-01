Sulingen plant 4,9 Millionen Euro für Investitionen ein

Haushalt

+ © Bartels Mit dem Haushaltsplan 2023 beschäftigen sich Kämmerin Stefanie Backhaus und Bürgermeister Patrick Bade. © Bartels

Sulingen – Lange wurde am Zahlenwerk gearbeitet, nun folgt der vorerst letzte Schritt: Am kommenden Donnerstag, 2. Februar, berät der Sulinger Stadtrat über die endgültige Fassung des Haushaltes für 2023.

An den Grundzügen hat sich nach den Beratungen in den Fachausschüssen und im Verwaltungsausschuss wenig geändert: Der Ergebnishaushalt weist ein Defizit von 1 141 5000 Euro auf, das aber aus der Überschussrücklage ausgeglichen werden kann. Das ist beim Finanzhaushalt nicht möglich: Hier bleibt es bei einem Defizit von 3 281 900 Euro, das aus den liquiden Mitteln gedeckt wird. „Wichtig ist, dass wir in Zukunft wieder im Plus sind“, betont Kämmerin Stefanie Backhaus.

Trotz des Defizites sind Ausgaben in Höhe von 4 963 400 Euro für Investitionen eingeplant, und für die beiden Folgejahre liegt der Ansatz jeweils bei mehr als drei Millionen Euro. Mehr als vier Millionen Euro für 2023 fließen in Baumaßnahmen, was einem Anteil von rund 85 Prozent entspricht, erklärt Backhaus. Für den Hochbau sind es mehr als eine Million Euro: 900 000 Euro für das neue Feuerwehrhaus in Klein Lessen, 145 000 Euro für neue Fliesen im Hallenbad und 100 000 Euro für den Mitarbeiterraum der evangelisch-lutherischen integrativen Kindertagesstätte „Regenbogen“. Auf den Tiefbau entfallen 2 763 000 Euro, darunter 1 385 000 Euro für Straßensanierungen und -unterhalt und 825 000 Euro für die Sanierung der Regenwasserkanäle. Diese Punkte seien auch für die Folgejahre einzuplanen, außerdem seien dann bereits die ersten Maßnahmen der Sanierung „Sulingen Zentrum“ einzurechnen.

Knapp 15 Prozent der Investitionen, rund 686 000 Euro, entfallen auf den Erwerb von beweglichem Sachvermögen – insbesondere Fahrzeuge für die Feuerwehren und den Bauhof, die Ausstattung für die neuen Kita-Gruppen, digitale Tafeln für die Grundschulen sowie große Spielgeräte für die Spielplätze. Vom Verwaltungsausschuss sei zudem der Ansatz der Mittel für den Katastrophenschutz von 15 000 auf 50 000 Euro erhöht worden.

Zwei Punkte gelte es zu berücksichtigen: Viele Maßnahmen seien bei den Investitionen enthalten, weil es dafür Fördermittel gebe – den Ausgaben von mehr als 4,9 Millionen Euro stehen Einnahmen in Höhe von 3 146 000 Euro gegenüber, sodass die Stadt lediglich rund 1,8 Millionen Euro selbst aufbringen muss. Zudem findet sich im Haushalt Verschiedenes, das in Vorjahren verschoben wurde, beispielsweise der „Regenbogen“-Mitarbeiterraum. „Wir wollen in diesem Jahr bei der Straßenunterhaltung auch möglichst viel von dem nachholen, was 2022 aufgrund von Lieferschwierigkeiten und Firmenverfügbarkeit nicht machbar war“, sagt die Kämmerin.

Generell habe man diesmal, anders als in den beiden Vorjahren, nicht den Rotstift angesetzt und pauschale Kürzungen vorgenommen. „Wir können uns das in diesem Jahr aber nur leisten, weil wir die liquiden Mittel haben.“, schränkt Backhaus ein.

„Es ist insgesamt schwieriger geworden, langfristig zu planen, weil es seit 2015 immer wieder Ereignisse gab, die die langfristige Planung zunichtegemacht haben“, ergänzt Bürgermeister Patrick Bade. Stefanie Backhaus: „Wir gucken seit zwei Jahren nur von Jahr zu Jahr, dass wir die Pflichtaufgaben erfüllen und die freiwilligen Leistungen halten können.“ Ist dann eine Überprüfung aller freiwilligen Leistungen ein notwendiger Schritt? „Man kann nicht sagen: Wir sind gerettet, wenn wir die und die freiwillige Leistung streichen. Man muss immer auch berücksichtigen, welche Auswirkungen das hat“, gibt die Kämmerin zu bedenken. Der Bürgermeister stimmt ihr zu: „Man darf die freiwilligen Leistungen wie Bäder, Stadttheater, Bücherei oder Hort auch nicht unterschätzen als ,weiche Standortfaktoren‘ für Sulingen.“

Das Ziel müsse für die Zukunft vielmehr sein: „Schulden abbauen und liquide Mittel aufbauen“, betont Backhaus. Bade lacht: „Aber das ist genau das, was jeder auch in seinem eigenen Haushalt machen sollte.“