Aus Klein-Klein wird etwas Großes: Sulingen erlebt ersten „Adventszauber“

Bündelung der Kräfte

Der Adventsmarkt auf dem Neuen Markt im Mittelzentrum eröffnet anlässlich des „Sulinger Adventszaubers" am 1. Dezember.

Sulingen - Die Stadt, Lebenshilfe Grafschaft Diepholz, Delme-Werkstätten und die evangelisch-lutherische Kirchengemeinde Sulingen bündeln, gemeinsam mit der Initiative Sulingen, die Kräfte – und vorweihnachtlichen Aktivitäten. Aktionen im Zuge der Langen Straße, am Froschbrunnen, auf dem Neuen Markt und dem Kleinen Markt, in der Alten Bürgermeisterei, im Garten des Bürgerhauses sowie an und in der Sankt-Nicolai-Kirche: Gemeinsam bitten die Partner für Sonnabend und Sonntag, 1. und 2. Dezember, zum „Sulinger Adventszauber“ in das Mittelzentrum.