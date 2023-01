Pflanzenschutz im Schnapsglas – das Landvolk informierte in Sulingen

Von: Carsten Sander

„Wussten Sie eigentlich, dass...“ Landwirte des Landvolks Diepholz suchten im Sulinger E-Center das Gespräch mit den Kunden. Thema: Der Einsatz von Pflanzenschutzmitteln. © Sander

Vorurteile abbauen, Vertrauen schaffen – das war das Ziel der Landwirte, die sich im Namen des Landvolkes Diepholz dem Dialog mit den Verbrauchern stellten. In Sulingen informierten sie vor allem über den Einsatz von Pflanzenschutzmitteln.

Sulingen – Zur Veranschaulichung des Themas hatten Stefan Meyer und seine Mitstreiter vom Landvolk Diepholz vier handelsübliche Gefäße mitgebracht. Einen Fünf-Liter-Eimer, einen Ein-Liter-Messbecher, ein 0,25-Liter-Trinkglas und ein Schnapsglas. Dazu die Frage: In welches dieser Gefäße passt die Menge Pflanzenschutzmittel, die zur Bewirtschaftung eines Ackers in der Größe eines Fußballfeldes benötigt wird? Die Kunden des E-Centers in Sulingen durften schätzen. Die Trefferquote sei dabei gar nicht so schlecht gewesen, doch längst nicht alle errieten oder wussten, dass die Hälfte des Schnapsglases ausreiche, um die Ernte sicherzustellen, erklärte Stefan Meyer. Im Landvolk Diepholz ist er der Mann für die Öffentlichkeitsarbeit – und um eben die ging es bei der Aktion im Sulinger Supermarkt.

„Wir möchten aufklären, und wir möchten helfen, bei den Menschen Vorurteile abzubauen“, erläuterte Meyer die Absicht. Wobei der viel diskutierte Einsatz von Pflanzenschutzmitteln in der Landwirtschaft das zentrale Thema war. Wie viel davon ist nötig? Wie viel verbleibt in den Lebensmitteln, die letztlich beim Verbraucher auf dem Tisch landen? Wie viel verbleibt in der Umwelt? Drei Landwirte aus der Region plus Stefan Meyer suchten am Samstag den Dialog mit den Menschen und trafen „auf freundliches Interesse“, so Meyer. „Bisher kamen keine kritischen Fragen“, ergänzte einer der Landwirte zur Halbzeit der Aktion.

Dabei gibt es die kritischen Fragen natürlich. Die Landwirte möchten sie beantworten und würden sich deshalb dem Gespräch stellen, so Meyer. Wie in Sulingen. „Uns begegnen dabei Vorurteile genauso wie Verständnis“, sagt Meyer und benennt das übergeordnete Ziel der Aktion: „Wir möchten Vertrauen schaffen. Dabei versuchen wir, das Thema nicht nur einseitig darzustellen. Natürlich sind Pflanzenschutzmittel Gift, sie sollen ja wirken. Aber wir wollen zeigen, dass wir Landwirte verantwortungsvoll mit diesen Pflanzenschutzmitteln umgehen. Sie werden von uns zielpunktgenau ausgebracht und nicht unkontrolliert in die Umwelt gestreut.“

Das Risiko, dass die Mittel in der Umwelt oder gar in der Nahrung verbleiben, sei durch eine sich über Jahre ziehende Entwicklung und Prüfung der Pflanzenschutzmittel enorm reduziert. Importe ausländischer landwirtschaftlicher Produkte seien oft um ein Vielfaches höher belastet als die Erzeugnisse deutscher Landwirte, behauptet Stefan Meyer. Ein Info-Flyer des Landvolks liefert die entsprechenden Zahlen dazu. Während bundesweit jährlich etwa 1,4 Prozent der Proben mit Ergebnissen jenseits der Grenzwerte registriert würden, seien es bei Produkten von außerhalb der EU 6,7 Prozent.

Die kleine Aktion in Sulingen war Teil der Kampagne „Echt grün – eure Landwirte“ und fand parallel zum ersten Wochenende der Internationalen Grünen Woche in Berlin statt. csa