Die erste Wohnung ist schon vermietet

Von: Harald Bartels

Vor dem Neubau: Die Volksbank-Vorstände Torsten Blietschau (links) und Jörn G. Nordenholz (rechts) nehmen Niederlassungsleiter Detlef Detlefsen in die Mitte. © Bartels

Sulingen – Pünktlich zum Beginn der Feier am Freitag endete der Regen, und die Gäste konnten ihre Schirme einklappen: Für das neue Mehrfamilienhaus, das der Bauverein Sulingen als Niederlassung der Volksbank Niedersachsen-Mitte an der Straße „Am Wolfsbaum“ in Sulingen baut, wurde der Richtkranz aufgestellt.

Vor den Gästen, zu denen neben Jörn G. Nordenholz und Torsten Blietschau aus dem Vorstand der Volksbank, Vertretern der Stadt Sulingen, Mitarbeitern der Volksbank und des Bauvereins auch Nachbarn gehörten, sprach Zimmermann Lars Rewert den Richtspruch, assistiert von Zimmermeister Uwe Bregulla.

Den bisherigen Verlauf der Arbeiten seit Baubeginn im vergangenen November beschrieb Detlef Detlefsen, Leiter der Niederlassung Bauverein, als „einfach wundervoll, alles ist planmäßig.“ Die Arbeiten seien so getaktet, dass nun die Maurer von hier zur benachbarten Baustelle der Krippe (wir berichteten) wechseln können, zeitgleich werde der Fernwärmeanschluss von der Biogasanlage Nuttelmann aus Nordsulingen für die beiden Neubauten, aber auch für die bestehenden Mehrfamilienhäuser des Bauvereins erstellt.

Den Richtkranz stellten Zimmermeister Uwe Bregulla und Zimmermann Lars Rewert (von links) auf. © Bartels

Das Gebäude umfasst vier Zweizimmerwohnungen von jeweils 65 Quadratmetern Größe mit eigenem Balkon oder Terrasse und eine Dachgeschosswohnung mit drei Zimmern. Zur Ausstattung gehören Einbauküche, Fußbodenheizung, Kabelanschluss, ein Abstellraum und ein Pkw-Stellplatz auf der Rückseite des Gebäudes.

„Die erste Wohnung ist bereits vermietet“, freut sich Detlefsen, auch wenn die Fertigstellung des Vorhabens mit rund 900 000 Euro Kostenvolumen erst für September angestrebt wird. Voraussichtlich ab Juni können Interessierte die Wohnungen besichtigen. Ansprechpartner dafür sind Sarah Dannemann und Detlef Detlefsen vom Bauverein (Tel. 0 42 71 /93 68 0; E-Mail: info@bauverein-sulingen.de). Weitere Informationen finden sich zudem auf der Internetseite des Bauvereins.