Gruppe schlägt 27-jährigen Mann hinter Tankstelle zusammen

Acht Männer haben am Neujahrstag einen 27 Jahre alten Mann hinter einer Tankstelle zusammengeschlagen. Dabei setzten die Verdächtigen auch Schlagstöcke ein.

Sulingen - Ein 27-jähriger Mann ist am Mittwoch gegen 14.15 Uhr an der Friedrich-Tietjen-Straße in Sulingen zusammengeschlagen worden. Auf dem Gelände einer dortigen Tankstelle wurde er von mehreren Personen hinter der Waschhalle angegriffen, heißt es in einer Meldung der Polizei.

Bei den Tätern soll es sich laut Angaben der Beamten aus Sulingen um eine Gruppe von etwa acht Personen im Alter von 25 bis 50 Jahren aus dem Raum Siedenburg gehandelt haben. Sie sollen das Opfer nicht nur geschlagen und getreten, sondern auch Schlagstöcke eingesetzt haben. Die Täter sollen ein südländisches Aussehen gehabt haben und mit einem silbernen und einen schwarzen BMW unterwegs gewesen sein.

Opfer erleidet Prellungen und Platzwunde am Kopf

Das Opfer erlitt Prellungen und eine Platzwunde am Kopf sowie Schlagverletzungen an den Beinen. Hintergrund der Tat sollen Streitigkeiten in der Silvesternacht in Sulingen im Bereich Deepenpol zwischen Verwandten des Opfers und Personen aus der Tätergruppe gewesen sein, die man am Neujahr klären wollte.

Die Ermittlungen dauern an, Hinweis nimmt die Polizei Sulingen unter Telefon 04271/9490 entgegen.