„Sulingen macht vieles richtig“

Frank Ledwa aus Lengerich eröffnet Donnerstag in Sulingen Apollo-Filiale

+ Das Team der Apollo-Filiale: Petra Buschhorn und Ute Witte sowie Lena Hatesohl und Hannes Temmen (von links). Foto: Schlotmann

Sulingen – Die Vorbereitungen sind abgeschlossen: Frank Ledwa aus Lengerich eröffnet morgen, Donnerstag, an der Langen Straße in Sulingen eine Apollo-Filiale. Zusätzlich zu den Angeboten rund um das Sehen bietet Apollo im Gebäude mit der Hausnummer 28 auch Services rund um das Hören an.