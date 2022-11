Lebenshilfe mit neuer Chefin: „Gekommen, um zu bleiben“

Von: Harald Bartels

Teilen

Den „roten Faden“ der Strategieentwicklung für die Lebenshilfe Grafschaft Diepholz möchte die neue Geschäftsführerin Eva Brischke-Bau zusammen mit dem Vorsitzenden Piet Hirtler (links) und dem stellvertretenden Vorsitzenden Torsten Freyer wieder aufnehmen. © Bartels

Die Besetzung hat in der jüngeren Vergangenheit mehrfach gewechselt, doch nun hat die Lebenshilfe Grafschaft Diepholz eine neue Geschäftsführerin. Eva Brischke-Bau hat die Position zum 1. Oktober übernommen. Sie sei „gekommen, um zu bleiben“, sagt die 43-Jährige.

Sulingen / Diepholz – Die Lebenshilfe Grafschaft Diepholz gGmbH hat eine neue Geschäftsführerin: Seit dem 1. Oktober ist Eva Brischke-Bau im Amt. Nachdem im vergangenen Jahr kurzfristig wegen einer „strategischen Neuausrichtung“ der Trennung von der bisherigen Geschäftsführung erfolgte (wir berichteten), war die operative Geschäftsführung über die Paritätische Lebenshilfe Schaumburg-Weserbergland GmbH abgebildet worden, bevor seit dem 1. Juli Nahid Chirazi, Geschäftsführerin der Delme-Werkstätten gGmbH, interimsweise die Verantwortung übernommen hatte. Sie hatte der Vorstand des Vereins Lebenshilfe Grafschaft Diepholz zusammen mit einer externen Agentur maßgeblich in das Finden einer neuen Geschäftsführung mit eingebunden.

„Wir sind froh, dass wir Eva Brischke-Bau kurzfristig für uns gewinnen konnten“, sagt Torsten Freyer, stellvertretender Vorsitzender des Vereins. Es habe 25 Bewerber für die Position gegeben, von denen man vier zu Gesprächen in zwei Runden eingeladen habe. In beiden Runden sei die neue Geschäftsführerin am überzeugendsten gewesen: „Es war uns sofort klar: Das passt, das wird was.“ Für sie habe ihre „unglaublich große Fachlichkeit“ gesprochen, sie sei durch ihre vorherigen Tätigkeiten sehr gut vernetzt in den Gremien, „und sie kommt sehr sympathisch rüber.“ „Außerdem hat uns die Affinität zur Lebenshilfe überzeugt“, fügt der Vorsitzende Piet Hirtler an, „und sie ist sehr schlagfertig.“

„Ich weiß, dass es viel Instabilität gab“, stellt Eva Brischke-Bau klar, „aber ich bin gekommen, um zu bleiben.“ Die Entscheidung habe sie sich lange überlegt, und schon vor dem ersten Gespräch mit dem Vorstand sei sie vom heimischen Elsfleth, wo sie mit ihrem Mann und den beiden Kindern lebt, hierhergefahren. Ihr sei klar gewesen, dass sie nach dem Arbeitsweg gefragt werden würde, aber „ich arbeite gerne in einer anderen Region als ich lebe.“

Die 43-Jährige stammt gebürtig aus Niederdresselndorf in Nordrhein-Westfalen. Nach dem Abitur im hessischen Dillenburg studierte sie in Trier Diplom-Pädagogik, bevor sie für den Schwerpunkt Sonderpädagogik nach Oldenburg wechselte. Nach Stationen bei der Lebenshilfe Delmenhorst und der Diakonie Himmelsthür war sie zuletzt als pädagogische Leiterin der SELAM-Lebenshilfe mit Sitz in Oldenburg verantwortlich für das Wirken von 420 Mitarbeitenden im Ambulanten Wohnen, auch für Menschen mit hohem Unterstützungsbedarf, in der Schulassistenz, im Familien unterstützenden Dienst als Assistenz zur Teilhabe, im Pflegedienst sowie in einer Freizeitstätte, im Sport und in der Wochenend-Freizeit-Gestaltung. Als Teil der Geschäftsleitung habe ihr zudem die Wirtschaftsplanung oblegen. Der Schritt zur Lebenshilfe mit Sitz in Sulingen sei in dem Wunsch begründet, den nächsten Schritt zu gehen. Klar sei für sie aber gewesen: „Bedingt durch meine Netzwerke innerhalb der Landes- und Bundesvereinigung der Lebenshilfe war für mich nur ein Wechsel innerhalb der Lebenshilfe-Organisation vorstellbar.“ Sie habe keine „Not zu wechseln“ gehabt, sondern „ich habe genau hingeguckt, wo es für mich passt.“

Einer der Hauptpunkte für die Entscheidung sei gewesen, dass die Geschäftsbereiche der Lebenshilfe Grafschaft Diepholz gut zu dem passten, was sie vorher gemacht habe, stellt Eva Brischke-Bau fest. Das sei von den Inhalten her stimmig, und die Lebenshilfe sei sehr vielfältig aufgestellt: Die inklusive Wohnanlage sei das absolute Alleinstellungsmerkmale, das über die Region hinaus einzigartig sei, aber von den Krippen über Kindertagesstätten, Tagesbildungsstätten und Schulassistenz, den Hof Winkelmann in Rehden, den familienunterstützenden Dienst bis hin zum heilpädagogischen Wohnen für Kinder und eine Fachpflegeeinrichtung, das „Haus am Wasser“ in Diepholz, biete man ein „buntes Potpourri, da ist für jeden etwas dabei.“ Es sei schon sehr personenzentriert, und den Eltern könne man als ein Unternehmen die Wahlmöglichkeit zwischen verschiedenen Angeboten geben. Es sei nach wie vor gut, dass Eltern entscheiden könnten, welcher der richtige Weg für ihr Kind ist, betont die Geschäftsführerin, und Piet Hirtler ergänzt: „Die Lebenshilfe basiert immer noch auf dem Elternwillen.“

Schon seit der Entscheidung für die neue Position sei sie im regelmäßigen Austausch mit dem Vorstand sowie Nahid Chirazi, zudem habe sie Gelegenheiten wie den „Tag des Wir“ oder den gemeinsamen Tag der offenen Tür der drei Sulingen Kindertagesstätten besucht. Seit Amtsantritt habe sie bereits mit allen Bürgermeistern im Einzugsbereich und allen Einrichtungsleitungen gesprochen sowie die ersten Einrichtungen besucht. Sie wolle sich gut einarbeiten, Kontakte knüpfen und „in den ersten drei Monaten vor Ort alles gut kennenlernen, damit ich sinnvolle Entscheidungen treffen kann“, kündigt Eva Brischke-Bau an.

Die ersten Projekte: Umbau der Wohnanlage, Ausbau des Familiendienstes, Aufbau von Inklusionsmodellen im Sport Auf Eva Brischke-Bau, die neue Geschäftsführerin der Lebenshilfe Grafschaft Diepholz, warten schon die ersten Projekte. Ganz vorne dabei: Die geplante Neugestaltung der Wohnanlage am Schwafördener Weg in Sulingen. Der Umzug der Bewohner für die Dauer des Umbaus habe bereits stattgefunden, jetzt wird die Planung abgeschlossen. Bevor die Details aber veröffentlicht werden, sollen Mitarbeitende und Eltern informiert werden: „Das ist wichtig, damit wir alle mit im Boot haben“, stellt die Geschäftsführerin klar.

Am Herzen liegt Eva Brischke-Bau zudem ein Ausbau der Angebote des familienunterstützenden Dienstes: Viel sei durch Corona verloren gegangen, was nun wieder auflebe, aber die Lebenshilfe wolle gerne mehr anbieten in Bezug auf Assistenzen für Kinder und Jugendliche – und das gerne in Kooperation mit dem Landkreis Diepholz: „Es geht um Teilhabe, nicht um Betreuungsleistung“, präzisiert Eva Brischke-Bau. Gerade in den Sportvereinen könne Inklusion vorangetrieben werden, wie es mit derzeit drei inklusiven Angeboten beim TuS Sulingen geschehe. Das solle auch auf Diepholz und Rehden ausgeweitet werden. Mit der SG Diepholz laufen dazu bereits die ersten Gespräche. „Wir sollten da als Lebenshilfe mehr vorangehen“, findet sie, „und auch im Landesverband dafür werben.“ Als weitere Vorhaben nennt die Geschäftsführerin zusätzliche Angebote für Eltern, etwa Informationsveranstaltungen, das Gewinnen von Ehrenamtlichen oder das Öffnen der „schönen Räumlichkeiten“ für Gruppen außerhalb der Lebenshilfe.