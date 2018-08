BBZ Dr. Jürgen Ulderup: Angehende Landwirte reisen in die Niederlande

Sulingen - „Zum Abschluss ihrer Ausbildung zum Landwirt begaben sich Schülerinnen und Schüler der Fachstufe II des Berufsbildungszentrums (BBZ) Dr. Jürgen Ulderup, Standort Sulingen, „auf eine spannende zweitägige Exkursion in die benachbarten Niederlande“, teilt Verwaltungsleiter Ulrich Woydt mit.

„Der Auszubildende Christoph Röling-Müller verbrachte sein zweites Ausbildungsjahr in Holland und hatte die Idee für diese kurzfristig geplante Reise. Zunächst ging es mit dem Bus nach Papenburg, wo die Auszubildenden gemeinsam, mit ihrer Klassenlehrerin Karen Backhaus, die Meyer Werft besichtigten.“ Nach einer gut zweistündigen Führung fuhr man weiter in die Niederlande. Woydt: „Die erste Station war ein Betrieb, der in seiner Biogasanlage ausschließlich Reste aus der Blumenzwiebelverarbeitung vergärt. Nach dem Einchecken im Hostel in Groningen, wurden die Auszubildenden in der Brennerei Hooghoudt in die Künste der Genever-Herstellung eingeweiht. Nach der einen oder anderen Kostprobe, erkundete man zum Abschluss des Tages das vielfältige Groninger Nachtleben.“

Am nächsten Morgen brach die Gruppe auf zu einem Milchviehbetrieb: „Interessiert nahmen die angehenden Landwirte zur Kenntnis, dass die Liegeboxen der Kühe mit getrockneter Gülle eingestreut werden. Anschließend wurde der Blumenzwiebelhersteller Veninga Hijken besichtigt. Bevor sie im ,Schnitzelkönig‘ in Meppen zu Mittag aßen, besuchten die Auszubildenden als letzte Station den Feldspritzenhersteller CHD.“ Am Abend kehrten die angehenden Landwirte nach Sulingen zurück: „Alle waren sich einig, dass es eine rundum gelungene Exkursion war und dass man viele neue Eindrücke gewonnen hat.“