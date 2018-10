Gericht verurteilt Steuerberater

Sulingen - Von Andreas Wetzel. Die Richter des Amtsgerichtes Sulingen verurteilten jetzt einen 51-Jährigen aus der Region wegen Betruges zu einer Freiheitsstrafe von elf Monaten. Der Steuerberater hatte Rechnungsbeträge doppelt kassiert.

Der Mann, der seine Kanzlei außerhalb der Region Sulingen geführt hatte, war im Jahr 2014 eine vertragliche Bindung mit einem Factoring-Anbieter eingegangenen, an den er Forderungen an Mandaten gegen Geldzahlungen abtrat.

„Zunächst bewährte sich dieses Verfahren“, hieß es während der Verhandlung. Im Dezember 2014 änderte der Angeklagte seine Arbeitsweise. Er versandte Rechnungen direkt an seine Mandanten, schickte aber kurze Zeit später die Rechnung noch einmal an den Factoring-Partner. In neun Fällen hatte der Factoring-Anbieter die Rechnungsbeträge an den Angeklagten ausgezahlt. In elf weiteren Fällen war es nicht mehr zur Auszahlung gekommen.

Während der Gerichtsverhandlung gab der Angeklagte an, dass er die Rechnungen versehentlich bei dem Factoring-Partner eingereicht habe.

Im Zuge der Beweisaufnahme hörte das Gericht die Geschädigten, die die Angaben des Factoring-Anbieters bestätigten. Ein Zeuge erschien nicht zur Verhandlung. Für einen Fall war aus Sicht des Gerichtes die Schuldfrage nicht eindeutig zu klären.

Für sieben Taten beantragte die Staatsanwaltschaft ein Jahr Freiheitsstrafe auf Bewährung, während die Verteidigung auf Freispruch plädierte. Eine für den Betrug erforderliche Absicht sei nicht gegeben, da die Rechnungen nicht absichtlich an die Factoring-Firma gesandt worden seien.

Das Gericht bezweifelte die Einlassung des Angeklagten und verurteilte ihn schließlich zu elf Monaten Freiheitsstrafe, die für drei Jahre zur Bewährung ausgesetzt werden.

Darüber hinaus muss der Angeklagte eine Geldauflage in Höhe von 800 Euro erfüllen, die an die Opferhilfe zu zahlen ist. Die Schadenssumme in Höhe von 10 850 Euro wird eingezogen.

Rubriklistenbild: © dpa