Gemeinsam bauen für die Zukunft

Von: Harald Bartels

Über den Baufortschritt informierten sich von Stadt Sulingen Birgit Dullin und Bürgermeister Patrick Bade, Architektin Lara-Saskia Wendt, Niederlassungsleiter Detlef Detlefsen sowie der Vorstand der Volksbank Niedersachsen-Mitte, Torsten Blietschau, Jörn G. Nordenholz und Stefan Ullmann (von links). © Bartels

Sulingen – Auf den symbolischen „ersten Spatenstich“ wurde verzichtet, denn die Zeit drängt: Spätestens zum 1. Oktober soll das neue Krippengebäude, das der Bauverein Sulingen, Niederlassung der Volksbank Niedersachsen-Mitte, aktuell baut, genutzt werden. Stattdessen übergab Niederlassungsleiter Detlef Detlefsen beim Ortstermin am Dienstag auf dem Gelände an der Straße Am Wolfsbaum einen Spielzeugbagger an Sulingens Bürgermeister Patrick Bade.

Anfang März begannen die Arbeiten an dem eingeschossigen Gebäude. Nach den Plänen von Architektin Lara-Saskia Wendt wird es auf mehr als 170 Quadratmetern Fläche einen Gruppenraum für bis zu 15 Kinder im Alter bis zu drei Jahren, zwei Schlafräume, einen Mitarbeiterraum, eine Küche und einen Waschraum mit Toiletten umfassen. Für das Außengelände, das mit dem der benachbarten Kindertagesstätte „Villa Kunterbunt“ verbunden ist, wurden eigens die Mietergärten der angrenzenden Immobilien des Bauvereins verlegt. Nicht zuletzt aus Rücksicht auf die Nachbarn erhält der Neubau ein begrüntes Dach, ebenso wie die umgebenden Wohngebäude wird er an ein Fernwärmenetz angeschlossen. Insgesamt rechnet die Volksbank dafür mit einer Investition von rund einer halben Million Euro.

„Noch nie bin ich so oft auf ein Projekt angesprochen worden“, berichtet Detlefsen, „aber es gibt eine unfassbar große Akzeptanz bei den Nachbarn, und das Gebäude gliedert sich hier wunderbar ein.“ Das Grundstück sei bereits Teil von Überlegungen für Wohnbebauung gewesen, verrät Detlefsen: „Wir hätten hier auch etwas anderes bauen können, aber es war uns wichtiger, gemeinsam mit der Stadt eine Krippe zu bauen, denn wir bauen damit für die Zukunft.“

„Wir von der Volksbank Niedersachsen-Mitte sind stolz, dass wir die langjährige Tradition des Bauvereins, gemeinsam mit der Stadt Sulingen etwas auf die Beine zu stellen, hiermit fortsetzen können“, betonte Jörn G. Nordenholz, Vorstandsvorsitzender der Volksbank.

Zufrieden zeigte sich auch Bürgermeister Bade: „Wir sind glücklich, dass sich die Politik mit großer Mehrheit dafür ausgesprochen hat. Damit können wir ab Sommer eine neue Krippengruppe hier und zwei neue Kita-Gruppen bei den ,Sule-Rackern‘ und der ,Lindenblüte‘ in Lindern anbieten.“

„Mit der Krippengruppe hier können wir das Angebot ,rund‘ machen“, ergänzte Birgit Dullin, Leiterin des Fachbereichs I (Allgemeines und Soziales) der Sulinger Stadtverwaltung. Bisher sei die „Villa Kunterbunt“ eine reine Kindertagesstätte. Die Erweiterung werte die Einrichtung auf, und „das ist auch ein großer Vorteil für die Eltern.“