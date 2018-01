Für Cattau ist jetzt Schluss

Friseurmeister schließt Handwerksbetrieb

Schließen ein letztes Mal die Eingangstür zum Friseursalon an der Nienburger Straße ab: Astrid Rohlfs und Friseurmeister Friedrich Cattau.

Sulingen - Im November 1962 hatte Friedrich Cattau mit seinem Friseursalon an der Nienburger Straße in Sulingen den Sprung in die Selbstständigkeit gewagt, im November 2017 im Kreis aktueller und ehemaliger Mitarbeiterinnen das 55-jährige Bestehen des Handwerksbetriebes gefeiert. Mit Ende des Jahres war die Firma erloschen. Gestern drehte Cattau den Schlüssel zu dem Traditionsbetrieb ein letztes Mal um – für immer. „Aus gesundheitlichen Gründen“, erklärt der 82-Jährige. „Es geht nicht mehr.“