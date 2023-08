Sulingen: Freispruch für Gesellen als Bäcker und Fachverkäufer

Von: Simone Brauns-Bömermann

Erfolgreiche Junggesellen als Bäcker und Fachverkäufer: Laura Buchholz (von links, vordere Reihe), Cora Berkau, Pia Betker, Marie Schweers, Christoph Kowitzke und Kevin Gramkow. Sie begleiteten durch die Lehrzeit: Susanne Meyer (von links, hintere Reihe), Chris Delekat, Ulrike Gertken-Bartelt, Carsten Witteck und Christian Deicke. © Brauns-Bömermann

Die Bäckerinnung Diepholz/Nienburg feierte den Nachwuchs und ehrte die Besten. Im Hotel „Zur Börse“ in Sulingen erhielten sie ihre Gesellenbriefe.

Sulingen – Jeden Morgen um drei Uhr aufstehen, die Hitze in der Backstube ertragen, das C-Wort drei Jahre lang hören und trotzdem ein Lächeln auf den Lippen für die Kunden zu haben. Keine leichten Voraussetzungen einer Lehre zum Bäcker und zum Fachverkäufer im Lebensmittelhandwerk/Bäckerei. „Aber, wir sind systemrelevant. Deutschland ist eine Brotnation, trotz steigender Rohstoffpreise und übermächtiger Krisen.“ Das meint Obermeister Christian Deicke der Bäckerinnung Diepholz/Nienburg. Keine leichte und keine süße Kost für die sechs „frisch gebackenen“ Junggesellen der Bäcker und Fachverkäufer.

Am Samstag hieß das Urteil über ihr in drei Jahren erlerntes Können: „Freispruch“. Den gab Christian Deike in Sulingen im Hotel „Zur Börse“ seinen Absolventen. Gemeinsam mit seinen zwei Stellvertretern Carsten Witteck und Chris Delekat sprach er die Absolventen mit den besten Wünschen für die Zukunft frei.

Zur Feierstunde kamen auch Fachtheorielehrerin Ulrike Gertken-Bartelt von der Berufsbildenden Schule (BBS) Syke und Susanne Meyer (Lehrlingswartin).

Als besten Absolventen in Praxis und Theorie ehrten die Obermeister Kevin Gramkow mit einer Gesamtnote „Gut“. „Kevin hat sich bereits in einer Patisserie in Barcelona fortgebildet. Er hat Ziele“, lautete das Urteil seiner BBS-Lehrerin. Kevin stammt aus Stuhr-Brinkum, ist Brasilianer und hat die Vision, sich vielleicht einmal selbstständig zu machen und absolvierte bereits die zweite Lehre.

Die Absolventen bekamen einige Worte mit auf den Weg

„Mir ist nicht bange mit Euch im ältesten Handwerk der Backzunft. Ihr seid kreativ, manche von Euch sind jetzt schon kleine Barista und andere Maler auf dem Cappuccino“, sagte Deicke. Die Bäcker sollten keine Angst vor der übermächtigen Industrie haben, denn die Brezel mit Krone, getragen durch zwei Löwen (das Logo des Bäckerhandwerks), wird sich mit Qualität durchsetzen.

Besonderes Ritual: Der stellvertretende Obermeister und Prüfungsausschussvorsitzender Chris Delekat (links) zündet den Absolventen, hier Pia Betker, die obligatorische Zigarre an. © Brauns-Bömermann, Simone

Fachlehrerin Gertken-Bartelt erzählte tief aus dem Berufsschulkästchen: „Leider ist bei uns die Abbruchrate hoch. Aber Ihr habt es durchgezogen. Eure Redegewandtheit – untereinander – ist hoch, im Englisch wart Ihr still, aber bei Hausaufgaben wart Ihr sehr kreativ – wenn es darum ging, eine Story zu stricken, warum sie so gar nicht da waren“.

Doch alle sechs Absolventen erhielten von ihr ein liebes Lächeln: „Ich habe selten eine Klasse getroffen, in der private Kontakte so gut gepflegt wurden.“

Ihr Fazit war herzlich: „Hier vor uns sitzt eine ehrgeizige Gruppe, das findet man selten.“ Die Absolventen hätten mit dem Erhalt ihres Gesellenbriefes gezeigt, dass sie zielstrebig und verlässlich sind. Die Ausbildung sei auch eine gute Basis für Weiterbildung. Noch vor der offiziellen Freisprechungsfeier raunte es fachspezifisch am Tisch der Gesellen: „Schmeckt der Kuchen?“ Er mundete den Absolventen und Gästen.

Alle Prüflinge auf einen Blick

Gesellenprüflinge/Bäcker:

Pia Betker, Affinghausen, Kevin Gramkow, Stuhr/Brinkum, Christoph Kowitzke, Weyhe-Leeste, Marie Schweers, Mellinghausen.

Abschlussprüflinge/Fachverkäufer im Lebensmittelhandwerk/ Bäckerei:

Cora Berkau, Diepholz, Laura Buchholz, Bassum, Jasmin Khodor, Nina Richter.