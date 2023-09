Sulingen einmal anders betrachtet

An verschiedenen Stellen im Stadtgebiet stoppte Polizeioberkommissarin Sonja Fehrs (Mitte) die Radtour, um Sicherheitshinweise zu geben. © Polizei

Sulingen – Eine Premiere gab es am Mittwoch in Sulingen: Zum ersten Mal nahm Polizeioberkommissarin Sonja Fehrs, Kontaktbereichsbeamtin des Polizeikommissariats Sulingen, Interessierte mit auf eine Fahrradtour im Rahmen des Projektes „Sicherheit erfahren“. Die Grundidee der Verbindung von Verkehrs- und Kriminalprävention im Rahmen einer kleinen Fahrradtour wird seit einigen Monaten in Diepholz sehr erfolgreich umgesetzt.

Die Auftaktveranstaltung war mit insgesamt elf Teilnehmern sehr gut besucht, stellte Polizeihauptkommissar Sascha Lorenz, Verkehrssicherheitsberater der Polizeiinspektion Diepholz, fest. Teil der Gruppe waren Mitglieder des Senioren- und Behindertenbeirates (SBB) der Stadt Sulingen, Mitglieder der Flüchtlingsinitiative Sulingen, der Leiter des Polizeikommissariats Sulingen Erster Kriminalhauptkommissar Matthias Stegmann sowie Patrick Bade, der Bürgermeister der Stadt Sulingen. Die Kommune fungiert in Zukunft als Kooperationspartner und wird die Tour unterstützen, kündigte der Bürgermeister an.

Nachdem die Teilnehmer durch Sonja Fehrs und Sascha Lorenz begrüßt und eingewiesen wurden, konnte die Tour starten. Dabei wurden auf der rund zehn Kilometer langen Strecke, die durch verschiedene Bereiche der Sulinger Innenstadt führte, an mehreren Stationen Halt gemacht. Vor Ort erläuterten die Polizeibeamten den Teilnehmern, was aus Sicht der Verkehrssicherheit an den zu fahrenden Abschnitten zu beachten ist. An Stationen wie zum Beispiel dem Parkplatz des Aldi-Einkaufmarktes oder der Volksbank-Geschäftsstelle sprachen sie Themen der Kriminalprävention an wie beispielsweise Verhaltensweisen, um sich vor einem Taschendiebstahl zu schützen, oder die Gefahren, die beim Bezahlen mit Zahlungskarten bestehen.

Die Teilnehmer der Fahrradtour mit Sonja Fehrs (Dritte von rechts), Sascha Lorenz (links), Matthias Stegmann (Dritter von links) und Patrick Bade (Zweiter von rechts). © Polizei

Nach gut zwei Stunden endete die Fahrradtour am Polizeikommissariat Sulingen. Dort gab es für die Teilnehmer noch einen mit Infomaterial gefüllten Jutebeutel. Eine Feedbackrunde im Anschluss ergab, dass die geplante Tour sehr gut ankam und man sich weitere Touren wünsche, berichtete Sascha Lorenz.

„Gegebenenfalls findet noch eine Tour im Oktober statt“, stellte Sascha Lorenz in Aussicht. „Im nächsten Jahr soll im Zeitraum von April bis Oktober jeweils eine Tour pro Monat angeboten werden.“ Interessierte Bürger, die mehr über die Fahrradtour „Sicherheit erfahren“ oder Präventionsangebote erfahren wollen, können sich gern bei Sonja Fehrs unter der Telefonnummer 0 42 71 / 94 90 melden.