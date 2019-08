Ehestreit eskaliert völlig: Rettungshubschrauber im Einsatz

Frau und Mann schwer verletzt

+ © symbolbild Lisa Ducret/dpa Der 32-jährige Ehemann und seine ebenfalls 32-jährige Frau gerieten wohl zunächst in Streit, der dann aber im weiteren Verlauf eskalierte. © symbolbild Lisa Ducret/dpa

Ein Ehestreit ist in Sulingen derart eskaliert, dass die schwer verletzte Frau mit einem Hubschrauber in eine Klinik gebracht werden musste und der Ehemann in die MHH nach Hannover gebracht werden musste.