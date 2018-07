E-Center-Geschäftsführer Marc Steen wettert gegen Arbeitskreis-Gedanken

Überlegungen, die Verkehrsflüsse im Bereich der beiden Zufahrten zum Parkplatz des E-Centers an der Langen Straße umzulenken, legten die Mitglieder des Arbeitskreises (vorerst) zu den Akten.

Sulingen - Gegen das Ansinnen des vom Ausschuss für Planung, Bau und Verkehr der Stadt Sulingen ins Leben gerufenen Arbeitskreises Verkehr, den Durchgangsverkehr der Langen Straße zu beruhigen, regt sich Widerstand.

Während Bürgermeister Dirk Rauschkolb am Montag eine offizielle Stellungnahme der Initiative Sulingen auf seinem Schreibtisch vorfinden soll, verschaffte Marc Steen, Geschäftsführer der Centrum Verbrauchermarkt GmbH und damit des E-Centers, schon am Freitag seinem Unmut Luft: „Hier werden Sanktionen angestrebt, die die schweigende Mehrheit unserer Kunden und Besucher in Sulingen angreifen.“

Einhellig hatten sich die Arbeitskreismitglieder aus CDU- und SPD-Fraktion im Rat der Stadt, der Freien Wähler sowie der Gruppen „Die Grünen / Die Partei“ und von „FDP / Bürger erreichen“ vor Wochenfrist dafür ausgesprochen, in einem zweimonatigen Probebetrieb die Durchfahrt der Langen Straße und damit der Haupteinkaufsstraße des Mittelzentrums einzuschränken (wir berichteten). Angedacht war, die Haupteinkaufsstraße westlich des Kaufhauses Ranck, zwischen Hindenburgstraße und Georgstraße, zu sperren. Laut Wiebke Blohm, Leiterin des Fachbereiches Bauen, Ordnung und Verkehr der Sulinger Stadtverwaltung, stünden Beratungen in den offiziellen Ratsgremien noch aus.

„Das Sommerloch scheint schon da zu sein, bevor der Sommer überhaupt richtig begonnen hat“, wettert Marc Steen. „Ich denke, ich spreche für die gesamte Kaufmannschaft an der Langen Straße.“

E-Center-Ansiedlung „eine Erfolgsgeschichte“

Der Geschäftsführer des Verbrauchermarktes erinnert daran, dass das E-Center an seinem heutigen Standort vom Rat der Stadt Sulingen parteiübergreifend so gewollt und angestrebt worden sei. „Eine Erfolgsgeschichte, die genau das bewirkt hat, was der damalige Rat sich erhofft hatte: eine funktionierende Innenstadt.“

+ Marc Steen ist Geschäftsführer der Centrum Verbrauchermarkt GmbH und damit des E-Centers. © Schlotmann Größe und Sortiment des Verbrauchermarktes seien auf ein Gebiet mit 27.000 Einwohnern ausgelegt. In der Stadt Sulingen und ihren Ortschaften lebten gerade einmal die Hälfte. „Unternehmensziel ist, Menschen von außen zu motivieren, nach Sulingen zu kommen. Dass die Bürger in unserem Umfeld auf das Auto als Hauptverkehrsmittel angewiesen sind, ist kein Geheimnis.“ Aktionen wie der Wochenmarkt oder aber der Citylauf und die damit verbundenen temporären Sperrungen zeigten eindeutig die Einflussnahme auf das Kundenaufkommen in der Innenstadt „Inklusive der daraus resultierenden negativen Umsatzentwicklungen“, erklärt Steen.

Jeder Eingriff in den Verkehrsfluss der Langen Straße käme einer Operation an einem offenen Herzen gleich, „die schnell zu einem Infarkt führen kann.“ Das gelte auch für die im Arbeitskreis angedachten und zunächst zurückgestellten Überlegungen, die Verkehrsflüsse im Bereich der beiden Zufahrten zum Parkplatz des E-Centers an der Langen Straße umzulenken.

Forderung: Anlieger beteiligen

Steen fordert Rat und Verwaltung auf, vor weiteren Beratungen Anlieger der Langen Straße und Gewerbetreibende zu beteiligen. „Spontane Eingriffe, die diese notwendigen Schritte nicht berücksichtigen, sind nicht entscheidungsfähig; schon gar nicht im Hauruckverfahren.“

Die Verkehrsbelastung der Langen Straße war seit Beginn der Stadtkernsanierung Mitte bis Ende der 80-er Jahre immer wieder Inhalt politischer Beratungen im Mittelzentrum; auf Antrag unterschiedlichster politischer Gruppierungen. Ziel der aktuellen Mitglieder ist nach den Beratungen am Donnerstag vergangener Woche, durch eine Reduzierung der Verkehrsbelastung einen Beitrag zur Steigerung der Attraktivität der Haupteinkaufsstraße zu leisten.

oti