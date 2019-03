Gut 160 Bürgerinnen und Bürger unterschiedlicher Altersklassen trotzten am Samstag dem Regen und räumten in Sulingen auf. Da der Dreck-weg-Tag eine jährliche Aktion ist, scheint auch nicht mehr so viel Müll zusammenzukommen, oder? Das ist unterschiedlich: Der Seitenraum an der Bundesstraße sei weitgehend sauber. An anderer Stelle liegen aber Reifen und gleich meterweise orangenes Absperrband aus Plastik. Fotos: sis / privat