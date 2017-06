Unbekannte demontieren acht Räder - und lassen sieben davon mitgehen

Sulingen - Acht Räder waren das Ziel - nur sieben die tatsächliche Beute: Unbekannte haben in der Nacht auf Samstag in Sulingen die Reifen von zwei Autos abmontiert, aus noch ungeklärter Ursache gelang es ihnen aber nicht, alle davon auch zu stehlen.

Zwischen 18 Uhr am Freitag und 9 Uhr am darauffolgenden Morgen demontierten die Täter an zwei auf der Freifläche eines Autohauses an der Berliner Straße abgestellten Toyota Yaris alle acht Räder, teilte die Polizei am Montag mit. Mitgenommen haben die Täter aber nur sieben Räder: Sommerreifen mit Alufelgen. Der Schaden beträgt laut Polizei rund 1500 Euro.

Die Fahrzeuge wurden während der Tat auf Holzbriketts aufgesetzt, die Herkunft dieser Holzbriketts ist nicht bekannt, schreibt die Polizei. Den Spuren nach zu urteilen dürften die Räder zunächst demontiert und in einem Gebüsch versteckt worden sein.

Beim Abholen wurden die Täter laut Vermutungen der Beamten entweder gestört oder hatten im Tatfahrzeug nicht genug Platz für alle Räder. Eines der Räder blieb letztlich im Gebüsch zurück. Hinweise auf die Täter oder den Tathergang nimmt die Polizei Sulingen unter Telefon 04271/9490 entgegen.

kom

Rubriklistenbild: © dpa