Red County Jail gewinnen Band-Contest

Auftritt beim Reload-Festival

Frauenpower auf der Bühne des „JoZZ": Julia McCallion, Sängerin von Red Dead Roadkill.

Sulingen - Am 16. August treten Red County Jail laut Tourplan beim Lava-Rock-Festival in Mayen auf, kurze Zeit später bei Booze ´n´ Balls in Gedern. Seit Samstagabend ist klar, dass die Rheinland-Pfälzer genauso die Bühnenbretter beim Reload-Festival 2018 (Freitag, 24. und 25. August in Sulingen) zum Beben bringen. Red County Jail gewannen am Samstagabend den Band-Contest im Sulinger Jugendzentrum „JoZZ“ an der Galtener Straße.