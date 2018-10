„Sulingen braucht eine solche Veranstaltung“

Die Initiatoren hatten zum zweiten Mal zu einer Börse für Kleidung, Spielsachen und Bücher in die Räume des Kindergartens Regenbogen an der Edenstraße eingeladen. - Foto: Kurth-Schumacher

SULINGEN - „Ich habe gedacht, dass Sulingen eine Veranstaltung wie diese braucht“, sagte Stefanie Eimler, Ideengeberin und Cheforganisatorin des Flohmarkts für Baby- und Kinderartikel: „Es gibt Angebote in Scholen und Sudwalde, aber nichts Entsprechendes hier bei uns.“

Für Samstag hatte die damalige Elternvertreterin zum zweiten Mal zu einer Börse für Kleidung, Spielsachen und Bücher in die Räume des Kindergartens Regenbogen an der Edenstraße geladen. Die Resonanz war äußerst positiv: Nach kleinen Anfängen im Frühjahr mit 20 Anbietern hatten am Samstag 30 Verkäufer ihre Waren ausgebreitet. Stefanie Eimler: „Wir steigern uns. Die Nachfrage ist so groß, dass ich bei der Neuauflage im nächsten Jahr möglicherweise 40 Codes vergeben werde.“

Interessierte Verkäufer konnten sich bei ihr im Vorfeld Kennnummern sichern, mit denen sie ihre Ware kenntlich machten. An der Kasse wurden die Preisschilder eingesammelt und die Einnahmen von Stefanie Eimler den Anbietern geordnet. Zehn Prozent wurden einbehalten. Das Geld soll zu 100 Prozent dem Förderverein zugutekommen. Auch die Einnahmen aus der Kaffeestube waren für diesen Zweck bestimmt. Kuchen hatten die Eltern, aber auch einige Flohmarktbeschicker gespendet. „Die Kaffeetafel werden wir beim nächsten Mal ganz in die Hände des Fördervereins übergeben“, kündigte Stefanie Eimler an.

Kindergartenleiterin Kerstin Adler, die die Veranstaltung als Helferin im Hintergrund begleitete, zeigte sich begeistert über das Engagement: „Die Einnahmen ermöglichen Extras. Der Förderverein unterstützt uns bei Anschaffungen oder auch bei der Finanzierung von Ausflügen. Im letzten Jahr hat er für alle Kinder Busfahrt und Eintritt für den Tierpark Ströhen übernommen.“

Ihrer Einschätzung nach war am Samstag weit mehr los als bei der Premiere im Frühjahr. Sie war sich mit Stefanie Eimler einig: „So ein Angebot muss sich erst einmal herumsprechen.“ - mks