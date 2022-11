Ballettschule Ina Zurek begeistert Publikum im Sulinger Stadttheater

Von: Harald Bartels

Teilen

Die kleinen und großen Tänzerinnen verzauberten das Publikum. © Hefkaluk, Martin

„Ich freue mich, dass die Leute das Stadttheater in Sulingen haben stehen lassen – die Eltern sind völlig eskaliert“, freute sich Ina Zurek über die Begeisterung des Publikums, nachdem sie mit ihrer Ballettschule am Samstag und Sonntag zwei ausverkaufte Aufführungen der Produktion „Belle, das Biest und der Zauberwald“ absolviert hatte. Knapp 200 Mitwirkende im Alter von drei Jahren bis Mitte 50 waren auf der Bühne zu erleben, und diverse Helfer trugen hinter den Kulissen zum Gelingen bei.

„Wir haben den Tag gefeiert, es war für uns nach drei Jahren Pause wie eine Wiedergeburt“, sagt Ina Zurek. Große Aufregung habe geherrscht, aber es sei eine positive, freudige Aufregung gewesen, aber sie habe allen mitgegeben, dass sie zwar konzentriert sein, aber auch auf der Bühne Spaß haben sollten, „das ist wichtig.“ Nach dem letzten Vorhang am Sonntag, als die „Kleinen“ bereits in der Garderobe gewesen seien, habe sie sich mit den „Großen“ auf der Bühne in den Armen gelegen, „und wir haben vor Glück geheult.“

Bunt und fantasievoll: Das Sulinger Stadttheater wird zur Ballett-Bühne Fotostrecke ansehen

Schüler aus den drei Schulstandorten Bassum, Brinkum und Sulingen hatten sich seit Januar auf die Aufführungen vorbereitet, nachdem sie zuvor zehn Monate nur online üben konnten. Bisher hatte die Ballettschule jeweils im Abstand von 18 Monaten eine neue Produktion auf die Bühne gebracht. Wegen der Pandemie war das jedoch nicht möglich gewesen, weswegen laut Ina Zurek einige der aktuellen Mitwirkenden bei der letzten Vorführung noch gar nicht auf der Welt gewesen seien.