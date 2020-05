Sulingen: Autokino auf dem Informa-Gelände

Planen ein Autokino auf dem Informa-Gelände in Sulingen (von links): Holger Glandorf, Janin Hanstein und Michael Suhr.

Verdienstausfälle machen erfinderisch: Schaustellerin Janin Hanstein, Sulingens Kinobetreiber Holger Glandorf und Eventmanager Michael Suhr planen im Mittelzentrum Autokino-Vorstellungen.

Sulingen – „Wir wollen den Menschen im Sulinger Land etwas bieten in dieser besonderen Zeit“, sagt Janin Hanstein vom Schaustellerbetrieb Hanstein-Dräger aus Stolzenau. „Wir“ schließt in diesem Fall Holger Glandorf, Inhaber des Sulinger Kinos „Filmpalast“, und Eventmanager Michael Suhr von „Suhr Veranstaltungstechnik“ aus Nienburg mit ein, und „etwas“ ist ein Autokino auf dem Informa-Gelände im Mittelzentrum.

Die Idee sei ihr gekommen, weil Schausteller derzeit überhaupt keine Einnahmen hätten, und an das Informa-Gelände habe sie sich erinnert, weil sie mit ihrem Betrieb häufig zu Gast bei Veranstaltungen in Sulingen sei. Als Experten für Kino und Veranstaltungen habe sie Glandorf und Suhr mit ins Boot geholt: „So können wir uns in diesen schwierigen Monaten gegenseitig helfen.“

Kontakt mit Stadt Sulingen und Landkreis Diepholz

Sachkunde ist bei der Planung einer solchen Veranstaltung unbedingt erforderlich: „Es ist Wahnsinn, wie viele Leute glauben, sie könnten ein Autokino aufmachen und damit Geld verdienen“, berichtet Suhr. Dazu gehöre einiges an Organisation, und das fange bei den nötigen Genehmigungen an.

Daher habe man auch gleich den Kontakt zum Bürgermeister und zum Ordnungsamt gesucht: „Die Stadt Sulingen und der Landkreis Diepholz spielen super mit“, lobt er. Bei der Finanzierung hoffe man auch auf die Unterstützung durch Sponsoren.

„Der Platz bietet sich dafür an“

„Der Platz bietet sich dafür an“, erklärt Suhr. Hier könne man 80 bis maximal 100 Autos unterbringen. Mit dem Autokino alter Tage werde die mögliche Neuauflage wenig zu tun haben. Der Film laufe per Beamer auf einer etwa 50 Quadratmeter großen Leinwand, und der Ton komme per Autoradio ins Fahrzeug. „Das erfolgt komplett ohne Lärm für die Umgebung“, versichert Glandorf. Ebenso wenig wie die alten Lautsprecher für das Seitenfenster werde es eine Heizung geben: „Wir empfehlen, es sich mit Decken und Kissen im Auto gemütlich zu machen.“

Das Ticket für die jeweilige Vorstellung buchen die Gäste online über die bekannte Internetseite des Kinos (www.filmpalast-sulingen.de) oder die Facebook-Seiten der Mitveranstalter, drucke es dann aus oder lade es auf das Smartphone, sodass es am Eingang durch das geschlossene Autofenster gescannt werden könne.

Getränke, Popcorn, Zuckerwatte

Nicht fehlen dürfen Getränke, Popcorn, Zuckerwatte, gebrannte Mandeln und „Kirmesüberraschungen“, zählt Hanstein auf. Diese Artikel können bei der Ticketbuchung gleich mitbestellt und bezahlt werden; ausgehändigt werden sie am Einlass.

Möglich ist der Besuch für maximal zwei Erwachsene plus eigene Kinder pro Fahrzeug, und die Fahrzeuge dürfen während der Vorstellung ausschließlich für den Toilettengang verlassen werden, wofür ein Toilettenwagen bereitstehen soll. „Wir halten uns strikt an die Vorgaben und werden davon nicht nach links oder rechts abweichen“, betont Glandorf.

Jeden Tag eine Vorstellung

Die Planungen sehen vor, jeden Abend – unabhängig vom Wetter – einen Film zu zeigen. Beginn sei um 21 Uhr und Einlass ab 20.15 Uhr, aber man richte sich nach dem Einbruch der Dunkelheit und sei flexibel, sagt Suhr. Auf dem Programm stehen aktuelle Filme, soweit sie bereits gestartet sind, mit Ausnahme von „Nightlife“. Nun hoffe man auf die Genehmigung: „Wir wollen so schnell wie möglich starten.“