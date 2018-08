„In Sulingen angekommen“

Sudanesen beginnen Ausbildungen

+ © Katharina Hollstein „Moin“. Der Sudanese Ahmed Adam Ali lebt seit dem Jahr 2015 in der Region. „Ich habe hier viele Freunde gefunden, die mir helfen“, sagt er. - © Katharina Hollstein

Sulingen - Von Katharina Hollstein. „Moin“. Der Sudanese Ahmed Adam Ali begrüßt alle seine Kollegen mit einem Lächeln, während er durch die Räume der BVG Ranck in Sulingen schreitet. Seit 2015 lebt er in der Region, nahm im selben Jahr noch eine Tätigkeit als Lagerist im Unternehmen mit Sitz am Hasseler Weg auf. Jetzt begann er unterjährig eine Ausbildung. Landsmann Younis Khamis Mohamed absolvierte seit August 2017 im Werkstattbereich der Unternehmensgruppe Gerdes und Landwehr eine Einstiegsqualifizierung. Heute, am 1. August, beginnt er in den Werkstatträumen an der Rudolf-Diesel-Straße eine Ausbildung zum Kfz-Mechatroniker.