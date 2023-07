Abschluss und Neuanfang im Gymnasium Sulingen

Von: Harald Bartels

Teilen

Die herausragenden Abiturienten des Jahrgangs mit Schulleiterin Dagmar Gerding (rechts) und Oberstufenkoordinator Stephan Timpke (zweiter von rechts). © Bartels

Sulingen – In festlichem Rahmen erhielten am Freitag 96 Absolventen des Gymnasiums Sulingen im Stadttheater ihre Abiturzeugnisse ausgehändigt.

Den musikalischen Part der Feier gestalteten neben dem Orchester unter der Leitung von Marc-Stefan Thews und der von Georg Biermann geleiteten Bigband auch die Abiturienten selbst mit einem Vortrag des Liedes „Für immer bleibt“ des Sängers Benne. Auf dessen Text nahm Schulleiterin Dagmar Gerding in ihrer Ansprache Bezug und stellte fest, dass die Jugendlichen als Jahrgang zusammengewachsen seien. „Ich habe Sie als einen Jahrgang erlebt, der immer sehr bemüht war, Fragen rechtzeitig zu klären, und der sich im Anschluss sehr verlässlich um das Einhalten der getroffenen Absprachen bemüht hat“, lobte sie.

Das Abitur bezeichnete sie als Abschlusszeugnis, das zugleich der Anfang des zukünftigen Lebens ist: Unzählige Möglichkeiten und Wege lägen vor den Abiturienten, die bereit sein sollten, die Chancen zu ergreifen und ihre Leidenschaften zu verfolgen – mit ihrer Bildung als Fundament der Träume. Die erlernten Fähigkeiten sollten sie auch künftig einsetzen, um kritisch abzuwägen und in Diskussionen um die beste Entscheidung zu ringen, anstatt Dinge ungeprüft hinzunehmen.

Gemeinsam präsentierten die Abiturienten den Song „Für immer bleibt“ von Benne. © Bartels, Harald

Grußworte und Gratulationen hatten zuvor stellvertretende Landrätin Dörte Meyer im Namen des Landkreises Diepholz, Sulingens Bürgermeister Patrick Bade, Dr. Wiebke Kuls für den Schulelternrat sowie Marc-Stefan Thews für den Verein der Eltern und Freunde des Gymnasiums ausgesprochen. Sie gingen wiederholt auf den Freiheitsdrang der Absolventen ein, der im Abimotto „Abi – Looking for Freedom“ zum Ausdruck kam. Erstmals für die inzwischen „diamantenen“ Abiturienten des ersten Abiturjahrganges 1963 sprach Knut Teske ein Grußwort, in dem er die Abiturienten aufforderte, in sich hineinzuhören, was sie wirklich werden wollen und sich zu ihrem Weg zu bekennen.

Als Sprecher des Jahrgangs erinnerten Celina Witzke, Bodo Grube und Elias Baumbach in ihrem Beitrag daran, dass die beiden vergangenen Jahre intensiver und arbeitsreicher waren als die gesamte Zeit davor. Neben vielen erfreulichen Ereignissen habe es aber auch Grund zur Kritik gegeben, etwa an fehlenden Arbeitsmöglichkeiten in der Bibliothek. In den Mittelpunkt stellten die drei jedoch den Dank für Unterstützung, allen voran an Oberstufenkoordinator Stephan Timpke, Schulleiterin Dagmar Gerding sowie Schulassistent Thorsten Wippenbeck und das Sekretariat, das Mensa-Team, die Komitees des Jahrgangs – und vor allem an die Eltern.

Für den Abiturjahrgang sprachen Celina Witzke, Elias Baumbach und Bodo Grube (von links). © Bartels, Harald

Zusammen mit der Ausgabe der Abiturzeugnisse wurden auch besondere Leistungen durch Preise gewürdigt. Insbesondere der Verein der Eltern und Freunde übergab Buchgutscheine an alle 17 Schüler, die in den beiden Jahren in einem oder mehreren Fächern durchgängig sehr gute Leistungen gezeigt hatten. Für den feierlichen Abschluss sorgte der Chor unter der Leitung von Gabi Steinhausen, bevor die Abiturienten zum Sektempfang baten.

Die besonders geehrten Abiturienten Tutandengruppe Biermann: Jörn Bergmann (Auszeichnung des Verbandes Deutscher Schulmusiker für sehr gute Leistungen im schriftlichen Musikabitur sowie eine Stimmgabel für sein Engagement in den Chören), Marina Knake (Preis der Deutschen Physikalischen Gesellschaft), Eldrid Wiegmann (sehr gute Leistungen in Erdkunde). Tutandengruppe Pieper: Elias Baumbach (sehr gute Leistungen in Geschichte), Svea Hövelmeier (sehr gute Leistungen in Geschichte), Jon Oelke (sehr gute Leistungen in Geschichte), Meemke Teerling (Preis der Deutschen Physikalischen Gesellschaft). Tutandengruppe Plate: Mariam Al-Jabali (Preis der Gesellschaft Deutscher Chemiker und ein MINT-EC-Zertifikat mit besonderem Erfolg), Svea-Luana Collatz (Preis der Deutschen Physikalischen Gesellschaft), Hanna Dorothea Freyer (Auszeichnung des Verbandes Deutscher Schulmusiker für sehr gute Leistungen im schriftlichen Musikabitur sowie eine Stimmgabel für ihr Engagement in den Chören, MINT-EC-Zertifikat mit besonderem Erfolg und sehr gute Leistungen in Musik), Emma Schulze (Preis der Gesellschaft Deutscher Chemiker und ein MINT-EC-Zertifikat mit Auszeichnung sowie sehr gute Leistungen in Latein, Politik und Mathematik), Rebekka Schweers (Preis der Gesellschaft Deutscher Chemiker und ein MINT-EC-Zertifikat mit Auszeichnung sowie sehr gute Leistungen in Chemie, Biologie, Englisch und Politik), Maralin Uhlenberg (MINT-EC-Zertifikat mit besonderem Erfolg). Tutandengruppe Stuntebeck: Maja Claußing (sehr gute Leistungen in Physik), Simon Schünemann (sehr gute Leistungen in allen fünf Prüfungsfächern – Geschichte, Englisch, Politik, Mathematik und Physik). Tutandengruppe Schwitters: Dorian Fastenau (Preis der Deutschen Physikalischen Gesellschaft, sehr gute Leistungen in Informatik sowie Engagement im Bereich Technik), Marie Henke (sehr gute Leistungen in Sport), Sven-Ole Lund (sehr gute Leistungen in Biologie, Englisch und Mathematik), Lara Piasta (sehr gute Leistungen in Kunst und Biologie), Friedrich Schwabe (Preise der Deutschen Physikalischen Gesellschaft und der Deutschen Mathematischen Vereinigung, MINT-EC-Zertifikat mit Auszeichnung sowie sehr gute Leistungen in Englisch, Mathematik, Physik und Informatik). Tutandengruppe Timpke: Janina Levin (sehr gute Leistungen in Kunst), Johanne Meyer (Prämie für das beste Abiturzeugnis, sehr gute Leistungen in Deutsch, Englisch, Geschichte und Mathematik), Lasse Reimers (Preis für Umweltschutzeinsatz im Schulkontext), Alessia Tangianu (sehr gute Leistungen in Spanisch), Sarah Volkmann (Preis für künstlerisches Engagement), Celina Witzke (Preis für soziales Engagement).