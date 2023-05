Sulingen ab dem 15. Mai zum dritten Mal beim Stadtradeln dabei

Von: Harald Bartels

Sulingen – 26 Teams mit zusammen 99 Teilnehmern haben sich – Stand Freitag – bereits angemeldet, weitere sind herzlich willkommen: Ab Montag, 15. Mai, werden in Sulingen wieder Fahrradkilometer gezählt für die Aktion Stadtradeln.

Für die Stadt ist es die dritte Teilnahme: „Wir waren bisher recht erfolgreich und konnten im vergangenen Jahr unser Ergebnis vom Vorjahr verdoppeln – das wollen wir weiter verbessern“, kündigt Christina Hollmann an, die zusammen mit Dörthe Meyer Simoes und Lina Willms für die Sulinger Stadtverwaltung die Aktion begleitet. „Und, um im Jargon zu bleiben: Wir wollen noch etwas draufsatteln“, ergänzt Bürgermeister Patrick Bade mit einem Augenzwinkern.

Über drei Wochen haben die Teilnehmer Zeit, um möglichst viele mit dem Rad zurückgelegte Kilometer in die Wertung für ihr Team und insgesamt für Sulingen einfließen zu lassen. „Die Kilometer müssen nicht in Sulingen oder auf dem Arbeitsweg gefahren werden, es zählen beispielsweise auch Radtouren im Urlaub“, erläutert Christina Hollmann. Als Team anmelden auf der Stadtradel-Homepage der Stadt können sich Vereine, Firmen, Freundeskreise, Straßenzüge oder sonstige Gruppen – und wer gerne teilnehmen möchte, aber nicht genügend Mitstreiter für eine eigene Gruppe findet, kann sich beim offenen Team der Stadt anmelden.

„Die Vorjahresteilnehmer sind schon ganz aktiv bei der Anmeldung“, freut sich Dörthe Meyer Simoes, „aber es können sich noch mehr Teams anmelden.“ Registriert sind beispielsweise die Sulinger Oberschule Carl-Prüter-Schule und das Gymnasium Sulingen, aber auch die Grundschule Groß Lessen.

Zwei Sonderwertungen führt das Klimabündnis: eine Wertung für Parlamentarier, also die Mitglieder von Stadtrat, Ortsräten und Kreistag, und eine für weiterführende Schulen. Zudem vergibt auch die Stadt Sulingen Preise für die besten Teilnehmer.

Begleitet wird die Aktion erneut von verschiedenen Wettbewerben: Wie im Vorjahr wird es für Kinder der Klassen 1 bis 4 einen Malwettbewerb geben und die Auszubildenden der Stadt bereiten erneut eine Bildersuchfahrt vor. Neu ist ein Videowettbewerb für Teilnehmer im Alter ab 13 Jahren, denn „wir wollen auch die Älteren ansprechen“, erklärt Lina Willms. Eingereicht werden können Filme von maximal einer Minute Länge, die sich mit dem Fahrradfahren beschäftigen. Als Preise gibt es beim Malwettbewerb Gutscheine für das Freizeitbad, beim Videowettbewerb solche für Kino und Kulturverein. Beginn ist jeweils mit dem Start des Stadtradelns. Zusätzlich ist eine Aktion mit der Polizei zum Thema Fahrradsicherheit in Planung.

Gesucht wird darüber hinaus noch „Stadtradelstars“ für Sulingen. Dabei handelt es sich um Personen, die im Aktionszeitraum komplett auf das Auto verzichten und alle Strecken mit dem Rad oder öffentlichen Verkehrsmitteln zurücklegen. Über ihre Erfahrungen sollen sie in einem Blog berichten. Interessierte können sich noch bis zum 12. Mai per E-Mail (stadtradeln@sulingen.de) bewerben.

„Wir hoffen auf eine große Beteiligung und darauf, dass das Fahrrad auch nach dem Zeitraum weiter genutzt wird“, betont Patrick Bade.

Was ist Stadtradeln?

Stadtradeln ist eine 2008 ins Leben gerufene Aktion des Klima-Bündnisses. Ziel ist es, innerhalb des Aktionszeitraums von 21 Tagen möglichst viele Alltagswege, privat und beruflich, klimafreundlich mit dem Fahrrad zurückzulegen anstatt mit dem Auto. Die Kilometer werden wöchentlich erfasst. Das Klima-Bündnis prämiert in fünf Größenklassen die fahrradaktivsten Kommunalparlamente sowie die Kommunen mit den meisten gefahrenen Kilometern. Die können online eingetragen oder direkt über die Stadtradeln-App getrackt werden. Teilnehmer ohne Internetzugang können alternativ auch wöchentlich die Radkilometer per Erfassungsbogen im Sulinger Rathaus melden, entsprechende Formulare liegen dort in der Zentrale aus.